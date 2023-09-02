Жители Златоуста пожаловались Бастрыкину на отсутствие холодной воды

03 сентября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Жители Златоуста сидят без холодной воды с 22 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Златоуста (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину на длительное отсутствие холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Он поручил провести проверку, сообщили в пресс-центре СКР. «С августа текущего года по настоящее время в ряде многоквартирных домов по улицам Грибоедова и 40 лет Победы отсутствует холодное водоснабжение из-за произошедшей аварии. В соцсети опубликовано видеообращение к председателю СКР от жителей Златоуста», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации СКР, управляющая компания не принимает эффективных мер по ликвидации аварии и ее последствий. Мэрия Златоуста не организовала подвоз воды. Бастрыкин поручил проверить жалобы жильцов. Отключение водоснабжения произошло 22 августа. В официальном паблике мэрии Златоуста сообщается, что устранение аварии продолжается. МУП «Златоустовское водоснабжение» проложило новый участков водовода, однако вскрылись «дополнительные дефекты», из-за чего давление холодного водоснабжения оказалось недостаточным. Для жителей верхних этажей организован подвоз воды.

Жители Златоуста (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину на длительное отсутствие холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Он поручил провести проверку, сообщили в пресс-центре СКР. «С августа текущего года по настоящее время в ряде многоквартирных домов по улицам Грибоедова и 40 лет Победы отсутствует холодное водоснабжение из-за произошедшей аварии. В соцсети опубликовано видеообращение к председателю СКР от жителей Златоуста», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации СКР, управляющая компания не принимает эффективных мер по ликвидации аварии и ее последствий. Мэрия Златоуста не организовала подвоз воды. Бастрыкин поручил проверить жалобы жильцов. Отключение водоснабжения произошло 22 августа. В официальном паблике мэрии Златоуста сообщается, что устранение аварии продолжается. МУП «Златоустовское водоснабжение» проложило новый участков водовода, однако вскрылись «дополнительные дефекты», из-за чего давление холодного водоснабжения оказалось недостаточным. Для жителей верхних этажей организован подвоз воды.