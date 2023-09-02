02 сентября 2023
01 сентября 2023

Жители Златоуста пожаловались Бастрыкину на отсутствие холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Златоуста сидят без холодной воды с 22 августа Фото:

Жители Златоуста (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину на длительное отсутствие холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Он поручил провести проверку, сообщили в пресс-центре СКР.

«С августа текущего года по настоящее время в ряде многоквартирных домов по улицам Грибоедова и 40 лет Победы отсутствует холодное водоснабжение из-за произошедшей аварии. В соцсети опубликовано видеообращение к председателю СКР от жителей Златоуста», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По информации СКР, управляющая компания не принимает эффективных мер по ликвидации аварии и ее последствий. Мэрия Златоуста не организовала подвоз воды. Бастрыкин поручил проверить жалобы жильцов.

Отключение водоснабжения произошло 22 августа. В официальном паблике мэрии Златоуста сообщается, что устранение аварии продолжается. МУП «Златоустовское водоснабжение» проложило новый участков водовода, однако вскрылись «дополнительные дефекты», из-за чего давление холодного водоснабжения оказалось недостаточным. Для жителей верхних этажей организован подвоз воды.

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Жители Златоуста (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину на длительное отсутствие холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Он поручил провести проверку, сообщили в пресс-центре СКР. «С августа текущего года по настоящее время в ряде многоквартирных домов по улицам Грибоедова и 40 лет Победы отсутствует холодное водоснабжение из-за произошедшей аварии. В соцсети опубликовано видеообращение к председателю СКР от жителей Златоуста», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации СКР, управляющая компания не принимает эффективных мер по ликвидации аварии и ее последствий. Мэрия Златоуста не организовала подвоз воды. Бастрыкин поручил проверить жалобы жильцов. Отключение водоснабжения произошло 22 августа. В официальном паблике мэрии Златоуста сообщается, что устранение аварии продолжается. МУП «Златоустовское водоснабжение» проложило новый участков водовода, однако вскрылись «дополнительные дефекты», из-за чего давление холодного водоснабжения оказалось недостаточным. Для жителей верхних этажей организован подвоз воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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