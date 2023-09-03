03 сентября 2023
02 сентября 2023

Бастрыкин заинтересовался жалобой на запрет рыбачить на челябинском озере

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбалка. Челябинск, вода, берег, озеро, водоем, лето, волны, увлечение, рыболов, шершневское водохранилище, водохранилище, рыбалка
Требование платить за рыбалку жители поселка Урефты считают незаконным Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит предоставить доклад о нарушении прав жителей на свободный доступ к рыбной ловле на озере Урефты в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«В социальных сетях группа жителей из Челябинской области обратилась к руководству СК России с заявлением о нарушении их прав в связи с запретом пользования рыбоводным участком на озере Урефты в Сосновском районе. Граждане считают, что коммерческая организация, которая заключила договор пользования на участке озера, не вправе ограничивать жителей к рыбной ловле и предлагать платные услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Рыбаки считают, что плату с них берету незаконно. Озеро Урефты отдано в аренду одной из местных компаний и теперь жители одноименной деревни вынуждены платить за пользование им. Но по закону, рыба, которая живет в озере, это федеральная, а не частная собственность, уверены мужчины.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин просит исполняющего обязанности руководителя регионального управления Ахмеда Асхабова доложить о ее ходе.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит предоставить доклад о нарушении прав жителей на свободный доступ к рыбной ловле на озере Урефты в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В социальных сетях группа жителей из Челябинской области обратилась к руководству СК России с заявлением о нарушении их прав в связи с запретом пользования рыбоводным участком на озере Урефты в Сосновском районе. Граждане считают, что коммерческая организация, которая заключила договор пользования на участке озера, не вправе ограничивать жителей к рыбной ловле и предлагать платные услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства. Рыбаки считают, что плату с них берету незаконно. Озеро Урефты отдано в аренду одной из местных компаний и теперь жители одноименной деревни вынуждены платить за пользование им. Но по закону, рыба, которая живет в озере, это федеральная, а не частная собственность, уверены мужчины. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин просит исполняющего обязанности руководителя регионального управления Ахмеда Асхабова доложить о ее ходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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