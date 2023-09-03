Зеленский сменил министра обороны Украины

Министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
«Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале.
Принять кадровое решение парламенту предложат на этой неделе. Зеленский ожидает, что Верховная Рада Украины поддержит предложенную им кандидатуру. Умерова хорошо знают, и в дополнительных представлениях он не нуждается.
Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Уточняется, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников может стать послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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