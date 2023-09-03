03 сентября 2023

Зеленский сменил министра обороны Украины

Зеленский: министерство обороны Украины возглавит Рустем Умеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Зеленский надеется, что Верховная Рада поддержит кандидатуру Умерова Фото:

Министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

«Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале.

Принять кадровое решение парламенту предложат на этой неделе. Зеленский ожидает, что Верховная Рада Украины поддержит предложенную им кандидатуру. Умерова хорошо знают, и в дополнительных представлениях он не нуждается.

Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Уточняется, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников может стать послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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Министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале. Принять кадровое решение парламенту предложат на этой неделе. Зеленский ожидает, что Верховная Рада Украины поддержит предложенную им кандидатуру. Умерова хорошо знают, и в дополнительных представлениях он не нуждается. Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Уточняется, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников может стать послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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