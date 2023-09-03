Зеленский сменил министра обороны Украины Зеленский: министерство обороны Украины возглавит Рустем Умеров 04 сентября 2023 в 00:12 Размер текста - 17 + Зеленский надеется, что Верховная Рада поддержит кандидатуру Умерова Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале. Принять кадровое решение парламенту предложат на этой неделе. Зеленский ожидает, что Верховная Рада Украины поддержит предложенную им кандидатуру. Умерова хорошо знают, и в дополнительных представлениях он не нуждается. Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Уточняется, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников может стать послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», — сообщил Зеленский в своем официальном telegram-канале. Принять кадровое решение парламенту предложат на этой неделе. Зеленский ожидает, что Верховная Рада Украины поддержит предложенную им кандидатуру. Умерова хорошо знают, и в дополнительных представлениях он не нуждается. Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Уточняется, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников может стать послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям