Российская армия готова к затяжным боевым действиям в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.
«Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — написал Сяолинь в статье для издания
По мнению автора, Россия ведет ассиметричные боевые действия на истощение ВСУ, конфликт приобрел ассиметричный характер. «Летнее наступление украинских войск не смогло вернуть ни одного стратегически значимого объекта и привело к потере почти 30% поставленного НАТО оружия, при этом многие солдаты были взяты в плен или деморализованы», — подчеркнул Сяолинь.
Ранее в США озвучили дату окончания контрнаступления ВСУ. По мнению отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, из-за высоких потерь и приближающегося сезона дождей активные действия украинских военных закончатся в сентябре.
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