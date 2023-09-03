GT: Россия готова к затяжному конфликту на Украине 04 сентября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 + Российские войска выстроили мощную оборону против ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия готова к затяжным боевым действиям в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь. «Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — написал Сяолинь в статье для издания Global Times . По мнению автора, Россия ведет ассиметричные боевые действия на истощение ВСУ, конфликт приобрел ассиметричный характер. «Летнее наступление украинских войск не смогло вернуть ни одного стратегически значимого объекта и привело к потере почти 30% поставленного НАТО оружия, при этом многие солдаты были взяты в плен или деморализованы», — подчеркнул Сяолинь. Ранее в США озвучили дату окончания контрнаступления ВСУ. По мнению отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, из-за высоких потерь и приближающегося сезона дождей активные действия украинских военных закончатся в сентябре. Российская армия готова к затяжным боевым действиям в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь. «Российская армия заняла терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Она создала три линии многоуровневой обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары и истощать сухопутные силы Украины», — написал Сяолинь в статье для издания Global Times. По мнению автора, Россия ведет ассиметричные боевые действия на истощение ВСУ, конфликт приобрел ассиметричный характер. «Летнее наступление украинских войск не смогло вернуть ни одного стратегически значимого объекта и привело к потере почти 30% поставленного НАТО оружия, при этом многие солдаты были взяты в плен или деморализованы», — подчеркнул Сяолинь. Ранее в США озвучили дату окончания контрнаступления ВСУ. По мнению отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, из-за высоких потерь и приближающегося сезона дождей активные действия украинских военных закончатся в сентябре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям