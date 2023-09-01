В США назвали дату завершения контрнаступления ВСУ

Офицер ВС США Дэвис: наступление ВСУ завершится до конца сентября

02 сентября 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Отставной офицер армии США спрогнозировал конец контрнаступления ВСУ до конца сентября Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится до конца сентября. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. «В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях», — передает 19FortyFive мнение Дэвиса. Отставной американский офицер добавил, что линия фронта между российской армией и ВСУ осталась практически такой же, как и была в начале года. Украинская армия потеряла в боях большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Ранее западные эксперты признали провал контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы Украины столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится до конца сентября. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. «В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях», — передает 19FortyFive мнение Дэвиса. Отставной американский офицер добавил, что линия фронта между российской армией и ВСУ осталась практически такой же, как и была в начале года. Украинская армия потеряла в боях большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Ранее западные эксперты признали провал контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы Украины столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении.