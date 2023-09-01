01 сентября 2023

В США назвали дату завершения контрнаступления ВСУ

Офицер ВС США Дэвис: наступление ВСУ завершится до конца сентября
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Отставной офицер армии США спрогнозировал конец контрнаступления ВСУ до конца сентября Фото:
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится до конца сентября. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях», — передает 19FortyFive мнение Дэвиса.

Отставной американский офицер добавил, что линия фронта между российской армией и ВСУ осталась практически такой же, как и была в начале года. Украинская армия потеряла в боях большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области.

Ранее западные эксперты признали провал контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы Украины столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится до конца сентября. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис. «В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях», — передает 19FortyFive мнение Дэвиса. Отставной американский офицер добавил, что линия фронта между российской армией и ВСУ осталась практически такой же, как и была в начале года. Украинская армия потеряла в боях большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Ранее западные эксперты признали провал контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы Украины столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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