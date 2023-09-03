Байдену доложили об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Джо Байден отказался от комментариев
Президенту США Джо Байдену доложили о решении украинского лидера Владимира Зеленского снять с должности министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
«Его спросили, слышал ли он о смене министра обороны Украины. Байден ответил „да“, но отказался от дальнейших комментариев», — написал ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский убрал с должности министра обороны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова, написал RT. Сам Резников признался, что не в курсе «своих дальнейших перспектив». Так он прокомментировал решение Зеленского, сообщил
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