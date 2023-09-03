03 сентября 2023

Байдену доложили об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден отказался от комментариев Фото:

Президенту США Джо Байдену доложили о решении украинского лидера Владимира Зеленского снять с должности министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Его спросили, слышал ли он о смене министра обороны Украины. Байден ответил „да“, но отказался от дальнейших комментариев», — написал ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский убрал с должности министра обороны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова, написал RT. Сам Резников признался, что не в курсе «своих дальнейших перспектив». Так он прокомментировал решение Зеленского, сообщил MK.RU.

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Президенту США Джо Байдену доложили о решении украинского лидера Владимира Зеленского снять с должности министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. «Его спросили, слышал ли он о смене министра обороны Украины. Байден ответил „да“, но отказался от дальнейших комментариев», — написал ТАСС со ссылкой на Белый дом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский убрал с должности министра обороны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова, написал RT. Сам Резников признался, что не в курсе «своих дальнейших перспектив». Так он прокомментировал решение Зеленского, сообщил MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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