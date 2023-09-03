03 сентября 2023
02 сентября 2023

В тюменском аэропорту задержали вылет пяти рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, информационное табло, задержка рейса
Вовремя не вылетели самолеты до Стамбула, Сочи, Салехарда, Анталии и Минеральных Вод Фото:

В аэропорту задержали вылет сразу пяти рейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло Рощино. Вовремя не вылетели самолеты до Стамбула, Сочи, Салехарда, Анталии и Минеральных Вод.

«Рейс Тюмень — Стамбул, вылет по расписанию: 4:00, расчетное время вылета: 9:11. Рейс Тюмень — Сочи, вылет по расписанию: 6:25, расчетное время вылета: 7:15. Рейс Тюмень — Анталья, вылет по расписанию: 7:05, расчетное время: 9:10», — указано на онлайн-табло Рощино.

Вылеты самолетов до Салехарда и Минеральных Вод задержаны на два часа. В справочной службе аэропорта URA.RU сообщили, что большинство задержек рейсов произошли из-за позднего прибытия самолетов.

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В аэропорту задержали вылет сразу пяти рейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло Рощино. Вовремя не вылетели самолеты до Стамбула, Сочи, Салехарда, Анталии и Минеральных Вод. «Рейс Тюмень — Стамбул, вылет по расписанию: 4:00, расчетное время вылета: 9:11. Рейс Тюмень — Сочи, вылет по расписанию: 6:25, расчетное время вылета: 7:15. Рейс Тюмень — Анталья, вылет по расписанию: 7:05, расчетное время: 9:10», — указано на онлайн-табло Рощино. Вылеты самолетов до Салехарда и Минеральных Вод задержаны на два часа. В справочной службе аэропорта URA.RU сообщили, что большинство задержек рейсов произошли из-за позднего прибытия самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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