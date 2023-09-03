Вовремя не вылетели самолеты до Стамбула, Сочи, Салехарда, Анталии и Минеральных Вод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту задержали вылет сразу пяти рейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло Рощино. Вовремя не вылетели самолеты до Стамбула, Сочи, Салехарда, Анталии и Минеральных Вод.

«Рейс Тюмень — Стамбул, вылет по расписанию: 4:00, расчетное время вылета: 9:11. Рейс Тюмень — Сочи, вылет по расписанию: 6:25, расчетное время вылета: 7:15. Рейс Тюмень — Анталья, вылет по расписанию: 7:05, расчетное время: 9:10», — указано на онлайн-табло Рощино.

Вылеты самолетов до Салехарда и Минеральных Вод задержаны на два часа. В справочной службе аэропорта URA.RU сообщили, что большинство задержек рейсов произошли из-за позднего прибытия самолетов.