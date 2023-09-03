В Соликамске грозились взорвать перинатальный центр

Суд приговорил лжетеррориста к условному сроку
В Соликамске Пермского края неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в местном перинатальном центре. Мужчину задержали, а суд вынес приговор.
«Дело по обвинению гражданина Ч. в совершении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве перинатального центра Соликамска рассмотрено в особом порядке, так как Ч. согласился с предъявленным обвинением, свою вину признал, в содеянном раскаялся. Судом постановлен обвинительный приговор», — говорится на сайте городского суда Соликамска.
Лжетеррориста приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. У преступника еще есть шанс обжаловать решение.
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