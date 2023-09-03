03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Соликамске грозились взорвать перинатальный центр

В Соликамске суд вынес приговор за сообщение о готовящемся взрыве в роддоме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Суд приговорил лжетеррориста к условному сроку Фото:

В Соликамске Пермского края неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в местном перинатальном центре. Мужчину задержали, а суд вынес приговор.

«Дело по обвинению гражданина Ч. в совершении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве перинатального центра Соликамска рассмотрено в особом порядке, так как Ч. согласился с предъявленным обвинением, свою вину признал, в содеянном раскаялся. Судом постановлен обвинительный приговор», — говорится на сайте городского суда Соликамска.

Лжетеррориста приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. У преступника еще есть шанс обжаловать решение.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в местном перинатальном центре. Мужчину задержали, а суд вынес приговор. «Дело по обвинению гражданина Ч. в совершении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве перинатального центра Соликамска рассмотрено в особом порядке, так как Ч. согласился с предъявленным обвинением, свою вину признал, в содеянном раскаялся. Судом постановлен обвинительный приговор», — говорится на сайте городского суда Соликамска. Лжетеррориста приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. У преступника еще есть шанс обжаловать решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...