В Соликамске грозились взорвать перинатальный центр

В Соликамске суд вынес приговор за сообщение о готовящемся взрыве в роддоме

04 сентября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Суд приговорил лжетеррориста к условному сроку Фото: Владимир Жабриков В Соликамске Пермского края неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в местном перинатальном центре. Мужчину задержали, а суд вынес приговор. «Дело по обвинению гражданина Ч. в совершении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве перинатального центра Соликамска рассмотрено в особом порядке, так как Ч. согласился с предъявленным обвинением, свою вину признал, в содеянном раскаялся. Судом постановлен обвинительный приговор», — говорится на сайте городского суда Соликамска. Лжетеррориста приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. У преступника еще есть шанс обжаловать решение.

В Соликамске Пермского края неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в местном перинатальном центре. Мужчину задержали, а суд вынес приговор. «Дело по обвинению гражданина Ч. в совершении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве перинатального центра Соликамска рассмотрено в особом порядке, так как Ч. согласился с предъявленным обвинением, свою вину признал, в содеянном раскаялся. Судом постановлен обвинительный приговор», — говорится на сайте городского суда Соликамска. Лжетеррориста приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. У преступника еще есть шанс обжаловать решение.