03 сентября 2023
02 сентября 2023

Власти рассказали, когда в микрорайонах Тюмени включат воду

В Тюмени из-за коммунальной аварии воду отключили до 16:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Водоснабжение планировали восстановить до 8:00 4 сентября Фото:

Работы по устранению коммунальной аварии в Тюмени продлили до 16:00 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Ранее сообщалось, что из-за аварии без воды остались жители микрорайонов Мыс, Тарманы и Тура.

«Поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Утечка была оперативно локализована. Сейчас ведутся работы по восстановлению целостности трубы. <…> Работы по устранению повреждения планируется завершить до 16:00», — сообщили в telegram-канале мэрии.

В «Росводоканале Тюмени» добавили, что процесс восстановления целостности трубы сложный и трудоемкий. Для жителей организовали подвоз воды. «Чтобы добраться до поврежденной трубы, пришлось сделать отсыпку участка. Много времени потребовалось на то, чтобы осушить трубу», — приводит мэрия слова начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станции компании «Росводоканал Тюмень» Владимира Шааба.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла серьезная коммунальная авария, из-за которой часть жителей осталась без воды. Водоснабжение планировали восстановить до 8:00 4 сентября.

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Работы по устранению коммунальной аварии в Тюмени продлили до 16:00 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Ранее сообщалось, что из-за аварии без воды остались жители микрорайонов Мыс, Тарманы и Тура. «Поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Утечка была оперативно локализована. Сейчас ведутся работы по восстановлению целостности трубы. <…> Работы по устранению повреждения планируется завершить до 16:00», — сообщили в telegram-канале мэрии. В «Росводоканале Тюмени» добавили, что процесс восстановления целостности трубы сложный и трудоемкий. Для жителей организовали подвоз воды. «Чтобы добраться до поврежденной трубы, пришлось сделать отсыпку участка. Много времени потребовалось на то, чтобы осушить трубу», — приводит мэрия слова начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станции компании «Росводоканал Тюмень» Владимира Шааба. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла серьезная коммунальная авария, из-за которой часть жителей осталась без воды. Водоснабжение планировали восстановить до 8:00 4 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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