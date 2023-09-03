03 сентября 2023

В Свердловской области бабушку, выбросившую внука в окно, отправили лечиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Пенсионерка сбросила внука со второго этажа, в результате тот получил травму головы и ссадины Фото:

В Кушве (Свердловская область) вынесли наказание 71-летней пенсионерке, которая столкнула своего трехлетнего внука со второго этажа. Женщину признали больной психическим расстройством и отправили на принудительное лечение, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении местной жительницы 1952 года рождения. Ей вменено совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно заключению экспертов, женщина страдает психическим расстройством и в момент преступления не осознавала, что делает. Пенсионерка будет получать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Ее внук из-за падения получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, но остался жив. Сейчас мальчику ничего не угрожает.

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В Кушве (Свердловская область) вынесли наказание 71-летней пенсионерке, которая столкнула своего трехлетнего внука со второго этажа. Женщину признали больной психическим расстройством и отправили на принудительное лечение, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении местной жительницы 1952 года рождения. Ей вменено совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении прокуратуры. Согласно заключению экспертов, женщина страдает психическим расстройством и в момент преступления не осознавала, что делает. Пенсионерка будет получать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Ее внук из-за падения получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, но остался жив. Сейчас мальчику ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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