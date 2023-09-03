В Свердловской области бабушку, выбросившую внука в окно, отправили лечиться

04 сентября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Пенсионерка сбросила внука со второго этажа, в результате тот получил травму головы и ссадины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кушве (Свердловская область) вынесли наказание 71-летней пенсионерке, которая столкнула своего трехлетнего внука со второго этажа. Женщину признали больной психическим расстройством и отправили на принудительное лечение, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении местной жительницы 1952 года рождения. Ей вменено совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении прокуратуры. Согласно заключению экспертов, женщина страдает психическим расстройством и в момент преступления не осознавала, что делает. Пенсионерка будет получать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Ее внук из-за падения получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, но остался жив. Сейчас мальчику ничего не угрожает.

В Кушве (Свердловская область) вынесли наказание 71-летней пенсионерке, которая столкнула своего трехлетнего внука со второго этажа. Женщину признали больной психическим расстройством и отправили на принудительное лечение, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении местной жительницы 1952 года рождения. Ей вменено совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении прокуратуры. Согласно заключению экспертов, женщина страдает психическим расстройством и в момент преступления не осознавала, что делает. Пенсионерка будет получать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Ее внук из-за падения получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, но остался жив. Сейчас мальчику ничего не угрожает.