Пермские предприятия резко снизили прибыль

Пермьстат: предприятия края наполовину снизили прибыль

Предприятия ухудшили финансовые показатели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия Пермского края ухудшили финансовые показатели. Их прибыль за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась более чем на 50%. Об этом сообщает Пермьстат.

«По краю 75,8% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в 144,2 млрд рублей. Это на 59% ниже уровня периода января-июня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 34,4%, составив 9,9 млрд рублей», — говорится в исследовании Пермьстата.

Ранее Пермьстат сообщил, что в Пермском крае выросла реальная зарплата. По данным на май 2023 года размер заработных плат увеличился, по сравнению с 2022 годом, на 16,6%.