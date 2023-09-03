03 сентября 2023
02 сентября 2023

Пермские предприятия резко снизили прибыль

Пермьстат: предприятия края наполовину снизили прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия ухудшили финансовые показатели Фото:

Предприятия Пермского края ухудшили финансовые показатели. Их прибыль за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась более чем на 50%. Об этом сообщает Пермьстат.

«По краю 75,8% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в 144,2 млрд рублей. Это на 59% ниже уровня периода января-июня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 34,4%, составив 9,9 млрд рублей», — говорится в исследовании Пермьстата.

Ранее Пермьстат сообщил, что в Пермском крае выросла реальная зарплата. По данным на май 2023 года размер заработных плат увеличился, по сравнению с 2022 годом, на 16,6%.

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Предприятия Пермского края ухудшили финансовые показатели. Их прибыль за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась более чем на 50%. Об этом сообщает Пермьстат. «По краю 75,8% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в 144,2 млрд рублей. Это на 59% ниже уровня периода января-июня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 34,4%, составив 9,9 млрд рублей», — говорится в исследовании Пермьстата. Ранее Пермьстат сообщил, что в Пермском крае выросла реальная зарплата. По данным на май 2023 года размер заработных плат увеличился, по сравнению с 2022 годом, на 16,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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