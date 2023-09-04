В Европе объяснили, чем для Запада опасно расширение БРИКС

The Strategist: расширение БРИКС станет угрозой для доллара

04 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Лидеры БРИКС не будут зависеть от Запада, пишет Марк Леонард Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После 2024 года к межгосударственному объединению БРИКС присоединится Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение союза странами позволит предоставить альтернативу доллару, что будет означать крах гегемонии Запада. Об этом пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард. «Присоединение Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ к БРИКС [в 2024 году] увеличивает свободу действий стран <…>, например, за счет предоставления реальной альтернативы доллару США для торговли, инвестиций и резервов. Мир, в котором страны не зависят от Запада, но могут свободно исследовать другие варианты», — пишет Леонард в материале издания The Strategist. Он добавил, что страны БРИКС смогут еще успешнее продвигать свои цели и интересы на мировой арене. Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс прогнозировал, что БРИКС может создать альтернативу доллару, пишет RT. По его словам, доминирование американской валюты закончится в скором времени. Политолог Саранг Шидор говорил, что расширение БРИКС стало доказательством угасания господства США в мире, передает телеканал 360.

После 2024 года к межгосударственному объединению БРИКС присоединится Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение союза странами позволит предоставить альтернативу доллару, что будет означать крах гегемонии Запада. Об этом пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард. «Присоединение Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ к БРИКС [в 2024 году] увеличивает свободу действий стран <…>, например, за счет предоставления реальной альтернативы доллару США для торговли, инвестиций и резервов. Мир, в котором страны не зависят от Запада, но могут свободно исследовать другие варианты», — пишет Леонард в материале издания The Strategist. Он добавил, что страны БРИКС смогут еще успешнее продвигать свои цели и интересы на мировой арене. Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс прогнозировал, что БРИКС может создать альтернативу доллару, пишет RT. По его словам, доминирование американской валюты закончится в скором времени. Политолог Саранг Шидор говорил, что расширение БРИКС стало доказательством угасания господства США в мире, передает телеканал 360.