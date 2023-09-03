Жители ХМАО набрали в два раза больше кредитов, чем в прошлом году

04 сентября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

За полгода югорчане оформили займов на сумму в 9,5 миллиардов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа за полгода взяли в два раза больше потребительских кредитов, чем в 2022 году. В ВТБ агентству рассказали, что с января по июнь югорчане оформили займы на сумму в 9,5 миллиардов рублей. «Наибольший рост зафиксирован в потребительском кредитовании — это 136% по объему и 119% по количеству. В первом полугодии 2023 клиенты ВТБ взяли 13,5 тысяч кредитов в целом на 9,5 млрд рублей. Тогда как в первом полугодии 2022 оформлено 6,2 тысяч займов на 4 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита сейчас составляет 704 тысяч рублей, год назад он был 645 тысяч», — сообщила журналисту URA.RU пресс-служба ВТБ. Всего с января по июнь жители Югры взяли в банке кредитов на сумму 19,3 миллиардов рублей. «При таком активном росте объемов кредитования, жители не допускают роста просрочек по своим обязательствам. Ситуация с задолженностью стабильна, к примеру, в ипотечном сегменте уровень просроченных платежей не превышает 1%», — уточнил управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переводят свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в Сбере выросла на 13%.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за полгода взяли в два раза больше потребительских кредитов, чем в 2022 году. В ВТБ агентству рассказали, что с января по июнь югорчане оформили займы на сумму в 9,5 миллиардов рублей. «Наибольший рост зафиксирован в потребительском кредитовании — это 136% по объему и 119% по количеству. В первом полугодии 2023 клиенты ВТБ взяли 13,5 тысяч кредитов в целом на 9,5 млрд рублей. Тогда как в первом полугодии 2022 оформлено 6,2 тысяч займов на 4 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита сейчас составляет 704 тысяч рублей, год назад он был 645 тысяч», — сообщила журналисту URA.RU пресс-служба ВТБ. Всего с января по июнь жители Югры взяли в банке кредитов на сумму 19,3 миллиардов рублей. «При таком активном росте объемов кредитования, жители не допускают роста просрочек по своим обязательствам. Ситуация с задолженностью стабильна, к примеру, в ипотечном сегменте уровень просроченных платежей не превышает 1%», — уточнил управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переводят свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в Сбере выросла на 13%.