Жители ХМАО массово переводят деньги в рублевые вклады

«Сбер»: рублевые вклады жителей ХМАО увеличились на 13%

17 августа 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

С начала года доля рублевых сбережений у югорчан выросла на 13% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа массово переводят свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в «Сбере» выросла на 13%, рассказали URA.RU представители банка. «Портфель рублевых пассивов жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в „Сбере“ превысил 124 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 13%. Доля сбережений в валюте в общем объеме привлеченных средств физических лиц остается неизменной и составляет 9%», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе «Сбера» в Югре. Больше всего у клиентов популярны краткосрочные и среднесрочные вклады. В банке при этом увеличили доходность ставок рублевых вложений до 12% годовых. «Среди клиентов „Сбера“ в Ханты-Мансийском автономном округе популярны не только классические вклады, но и накопительные счета, которые дают возможность оперативно управлять деньгами и сохранять высокую доходность», — добавляет управляющий югорским отделением «Сбербанка» Александр Солоп. Ранее URA.RU рассказывало, что в России начал развиваться новый способ сбережения денег. Он основан на механике unit-linked — инвестиционных инструментов, оформленных как полисы страхования жизни.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа массово переводят свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в «Сбере» выросла на 13%, рассказали URA.RU представители банка. «Портфель рублевых пассивов жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в „Сбере“ превысил 124 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 13%. Доля сбережений в валюте в общем объеме привлеченных средств физических лиц остается неизменной и составляет 9%», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе «Сбера» в Югре. Больше всего у клиентов популярны краткосрочные и среднесрочные вклады. В банке при этом увеличили доходность ставок рублевых вложений до 12% годовых. «Среди клиентов „Сбера“ в Ханты-Мансийском автономном округе популярны не только классические вклады, но и накопительные счета, которые дают возможность оперативно управлять деньгами и сохранять высокую доходность», — добавляет управляющий югорским отделением «Сбербанка» Александр Солоп. Ранее URA.RU рассказывало, что в России начал развиваться новый способ сбережения денег. Он основан на механике unit-linked — инвестиционных инструментов, оформленных как полисы страхования жизни.