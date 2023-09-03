03 сентября 2023
02 сентября 2023

В пермской полиции назвали причины ДТП со скорой

ГУ МВД: в карету скорой помощи в Перми врезалась Toyota
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, дежурная часть, место происшествия, автомобиль полиции, следственно оперативная группа
Полиция продолжает работать на месте аварии Фото:

По предварительной версии полиции, виновником аварии с участием машины скорой помощи на площади Дружбы в Перми стал водитель Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю, он не предоставил преимущество машине медиков.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Камри не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства. Сотрудники полиции продолжают работу на месте аварии.

Как ранее рассказывало URA.RU, карета скорой помощи перевернулась на площади Дружбы в Перми около 9 утра. В результате аварии никто не пострадал, пациентов в машине не было.

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По предварительной версии полиции, виновником аварии с участием машины скорой помощи на площади Дружбы в Перми стал водитель Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю, он не предоставил преимущество машине медиков. «По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Камри не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства. Сотрудники полиции продолжают работу на месте аварии. Как ранее рассказывало URA.RU, карета скорой помощи перевернулась на площади Дружбы в Перми около 9 утра. В результате аварии никто не пострадал, пациентов в машине не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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