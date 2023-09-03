В пермской полиции назвали причины ДТП со скорой

По предварительной версии полиции, виновником аварии с участием машины скорой помощи на площади Дружбы в Перми стал водитель Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю, он не предоставил преимущество машине медиков.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Камри не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства. Сотрудники полиции продолжают работу на месте аварии.
Как ранее рассказывало URA.RU, карета скорой помощи перевернулась на площади Дружбы в Перми около 9 утра. В результате аварии никто не пострадал, пациентов в машине не было.
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