В пермской полиции назвали причины ДТП со скорой

ГУ МВД: в карету скорой помощи в Перми врезалась Toyota

Полиция продолжает работать на месте аварии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По предварительной версии полиции, виновником аварии с участием машины скорой помощи на площади Дружбы в Перми стал водитель Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю, он не предоставил преимущество машине медиков.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота Камри не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства. Сотрудники полиции продолжают работу на месте аварии.

Как ранее рассказывало URA.RU, карета скорой помощи перевернулась на площади Дружбы в Перми около 9 утра. В результате аварии никто не пострадал, пациентов в машине не было.