04 сентября 2023

В ХМАО грядет падение цен на съемные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Риелторы ожидают падения цен на съемное жилье к середине октября Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на съемное жилье. Это произойдет из-за сезонного снижения спроса в октябре. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи».

«В краткосрочной перспективе спрос будет сохраняться, предложение сокращаться, а ставки аренды расти. Пиковый спрос традиционно пойдет на спад ближе к середине октября. До этого времени средние ставки аренды могут вырасти еще на 5-10%», — сообщила журналисту агентства руководитель департамента аренды компании «Этажи» в Сургуте Валерия Сотник.

При этом уже сейчас стоимость аренды жилья в югорских городах выросла до 10%. А сезонное повышение спроса на съемные квартиры в этом году началось в начале июля вместо традиционного роста в августе — сентябре. «Сейчас спрос на пике, ликвидные варианты квартир, квартиры с хорошим ремонтом и в центральных частях городов сдаются в моменте. Быстрее всего сокращается объем предложения в центральных частях городов вблизи учебных заведений», — добавляет Сотник.

Ранее URA.RU рассказывало о причине обвала цен на загородные дома в ХМАО. К концу теплого сезона владельцы домов со срочной продажей стали опускать цены, чтобы заинтересовать покупателей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на съемное жилье. Это произойдет из-за сезонного снижения спроса в октябре. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «В краткосрочной перспективе спрос будет сохраняться, предложение сокращаться, а ставки аренды расти. Пиковый спрос традиционно пойдет на спад ближе к середине октября. До этого времени средние ставки аренды могут вырасти еще на 5-10%», — сообщила журналисту агентства руководитель департамента аренды компании «Этажи» в Сургуте Валерия Сотник. При этом уже сейчас стоимость аренды жилья в югорских городах выросла до 10%. А сезонное повышение спроса на съемные квартиры в этом году началось в начале июля вместо традиционного роста в августе — сентябре. «Сейчас спрос на пике, ликвидные варианты квартир, квартиры с хорошим ремонтом и в центральных частях городов сдаются в моменте. Быстрее всего сокращается объем предложения в центральных частях городов вблизи учебных заведений», — добавляет Сотник. Ранее URA.RU рассказывало о причине обвала цен на загородные дома в ХМАО. К концу теплого сезона владельцы домов со срочной продажей стали опускать цены, чтобы заинтересовать покупателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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