В ХМАО грядет падение цен на съемные квартиры

05 сентября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Риелторы ожидают падения цен на съемное жилье к середине октября Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на съемное жилье. Это произойдет из-за сезонного снижения спроса в октябре. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «В краткосрочной перспективе спрос будет сохраняться, предложение сокращаться, а ставки аренды расти. Пиковый спрос традиционно пойдет на спад ближе к середине октября. До этого времени средние ставки аренды могут вырасти еще на 5-10%», — сообщила журналисту агентства руководитель департамента аренды компании «Этажи» в Сургуте Валерия Сотник. При этом уже сейчас стоимость аренды жилья в югорских городах выросла до 10%. А сезонное повышение спроса на съемные квартиры в этом году началось в начале июля вместо традиционного роста в августе — сентябре. «Сейчас спрос на пике, ликвидные варианты квартир, квартиры с хорошим ремонтом и в центральных частях городов сдаются в моменте. Быстрее всего сокращается объем предложения в центральных частях городов вблизи учебных заведений», — добавляет Сотник. Ранее URA.RU рассказывало о причине обвала цен на загородные дома в ХМАО. К концу теплого сезона владельцы домов со срочной продажей стали опускать цены, чтобы заинтересовать покупателей.

В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на съемное жилье. Это произойдет из-за сезонного снижения спроса в октябре. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «В краткосрочной перспективе спрос будет сохраняться, предложение сокращаться, а ставки аренды расти. Пиковый спрос традиционно пойдет на спад ближе к середине октября. До этого времени средние ставки аренды могут вырасти еще на 5-10%», — сообщила журналисту агентства руководитель департамента аренды компании «Этажи» в Сургуте Валерия Сотник. При этом уже сейчас стоимость аренды жилья в югорских городах выросла до 10%. А сезонное повышение спроса на съемные квартиры в этом году началось в начале июля вместо традиционного роста в августе — сентябре. «Сейчас спрос на пике, ликвидные варианты квартир, квартиры с хорошим ремонтом и в центральных частях городов сдаются в моменте. Быстрее всего сокращается объем предложения в центральных частях городов вблизи учебных заведений», — добавляет Сотник. Ранее URA.RU рассказывало о причине обвала цен на загородные дома в ХМАО. К концу теплого сезона владельцы домов со срочной продажей стали опускать цены, чтобы заинтересовать покупателей.