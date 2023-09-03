Третьяковка анонсировала выставку коллекции Пермской художественной галереи

Произведения Пермской художественной галереи привезут на выставку в Третьяковку

Пермская галерея открывает выставку в Третьяковской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Третьяковской галерее в Москве готовится к открытию выставка произведений из собрания Пермской художественной галереи. Как отмечается на сайте Третьяковки, экспозиция включает работы из нескольких «наиболее значительных частей собрания, составляющих гордость и славу пермского музея».

«Будут представлены памятники лицевого шитья и иконописи XVII века, связанные с семьей Строгановых — зачинателей масштабного освоения Прикамья. Демонстрируется ряд произведений из уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры — одного из ярких символов края», — сообщается на сайте Третьяковской галереи. Что касается живописи, то москвичи увидят произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Родченко, Александра Дейнеки, Василия Каменского, Давида Бурлюка и других мастеров первой половины XX века.

В Пермской галерее уточнили, что всего в Москву привезли около 80 произведений. Откроется выставка 27 сентября.