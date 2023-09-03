В Челябинске 38 семей покинули свои дома

Общая площадь расселения составляет 1 тысячу 402 квадратных метра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала 2023 года расселили 38 семей, из аварийных домов переехали более 100 человек. Площадь расселения на данный момент составляет 1402,2 квадратных метров. Об этом 4 сентября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой рассказала вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске с начла года было расселено 38 семей, это 101 человек. Общая площадь расселения — 1402, 2 квадратных метров. На данный момент в работе находятся документы по переселению 8 семей», — сообщила Рыльская.

Также замглавы города заявила, в рамках мероприятия по ликвидации аварийного жилфонда в Челябинске завершены мероприятия по сносу многоквартирного аварийного дома №1, по улице о. п. 92 километр, заключен контракт на снос самовольной постройки в отношении объекта, расположенного по улице Артема, дом 133. Объект будет демонтирован в течении 10 рабочих дней.