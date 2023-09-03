03 сентября 2023

Челябинца осудили за попытку срыва частичной мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Мужчина отделался штрафом Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Задержанного ФСБ жителя Челябинской области осудили на 350 тысяч рублей за попытку сорвать проведение частичной мобилизации в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, помимо штрафа ему два года запрещено заниматься ведением сайтов.

«Южный окружной военный суд признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“). Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что свою преступную деятельность мужчина вел с сентября по ноябрь 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. В одном из telegram-каналов он размещал информационные материалы, в которых призывал к террористическим актам, насилию в отношении органов власти. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанного ФСБ жителя Челябинской области осудили на 350 тысяч рублей за попытку сорвать проведение частичной мобилизации в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, помимо штрафа ему два года запрещено заниматься ведением сайтов. «Южный окружной военный суд признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“). Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В ведомстве рассказали, что свою преступную деятельность мужчина вел с сентября по ноябрь 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. В одном из telegram-каналов он размещал информационные материалы, в которых призывал к террористическим актам, насилию в отношении органов власти. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...