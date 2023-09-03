Челябинца осудили за попытку срыва частичной мобилизации

Мужчина отделался штрафом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Задержанного ФСБ жителя Челябинской области осудили на 350 тысяч рублей за попытку сорвать проведение частичной мобилизации в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, помимо штрафа ему два года запрещено заниматься ведением сайтов.

«Южный окружной военный суд признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“) и ч. 2 ст. 280 УК России („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“). Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что свою преступную деятельность мужчина вел с сентября по ноябрь 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. В одном из telegram-каналов он размещал информационные материалы, в которых призывал к террористическим актам, насилию в отношении органов власти. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.