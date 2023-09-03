СПК заставила детей ехать в Нижний Тагил на полу электрички

«Свердловская пригородная компания» вынудила группу детей ехать на полу в электричке «Ласточка». Сотрудники компании продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест.
Инцидент произошел 26 августа в поезде №7061 Екатеринбург — Качканар. Группе из нескольких десятков детей школьного возраста потребовалось добраться из уральской столицы в Нижний Тагил. Свободных мест к моменту отправления уже не оставалось — они были проданы заранее. Зная об этом, проводница электрички все равно впустила дополнительных пассажиров в вагон и обилетила их. Расположиться им женщина предложила на полу в хвостовом вагоне.
В общей сложности большинству детей почти два часа пришлось ехать сидя и лежа на полу. Некоторые из них повезло занять освободившиеся сидячие места после остановок Верх-Нейвинск и Невьянск.
«Это была детская спортивная команда: как я понял, боксеры. С ними был тренер, но он смиренно отнесся к происходящему, вместе с детьми ехал на полу. Другие пассажиры не пытались помочь, потому что если кого-то третьего в двухместный ряд посадить, то кто-то обязательно провалится в дыру между сиденьями. Очень удивило то, что железная дорога дала короткий состав, хотя это было утро субботы, когда все в область уезжают», — сообщил пассажир электропоезда.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Уральскую транспортную прокуратуру и «Свердловскую пригородную компанию». На момент публикации заметки они получены не были.
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