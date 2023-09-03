В Челябинске утвердили проект строительства межвузовского кампуса

Госэкпертизой 1 сентября одобрено строительство двух корпусов кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утвердили строительство двух корпусов межвузовского кампуса, возводимых на первом и втором этапах. Проект был одобрен госэкспертизой 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство „Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области“ I этап: Объекты для размещения. Корпус А9.1; 2 этап строительства — Объекты для размещения. Корпус А9.2. Положительное заключение», — сообщается на сайте.

На данный момент идет активное строительство межвузовского кампуса. Объекты появятся на территории ЧелГУ и ЮУрГУ. На земельных участках общей площадью 123 тысячи квадратных метров возведут общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Строительство всех зданий кампуса планируется закончить к концу 2025 года.