03 сентября 2023

В Челябинске утвердили проект строительства межвузовского кампуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , кампус юургу, проект кампуса
Госэкпертизой 1 сентября одобрено строительство двух корпусов кампуса Фото:

В Челябинске утвердили строительство двух корпусов межвузовского кампуса, возводимых на первом и втором этапах. Проект был одобрен госэкспертизой 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство „Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области“ I этап: Объекты для размещения. Корпус А9.1; 2 этап строительства — Объекты для размещения. Корпус А9.2. Положительное заключение», — сообщается на сайте.

На данный момент идет активное строительство межвузовского кампуса. Объекты появятся на территории ЧелГУ и ЮУрГУ. На земельных участках общей площадью 123 тысячи квадратных метров возведут общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Строительство всех зданий кампуса планируется закончить к концу 2025 года.

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В Челябинске утвердили строительство двух корпусов межвузовского кампуса, возводимых на первом и втором этапах. Проект был одобрен госэкспертизой 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте госреестра. «Строительство „Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области“ I этап: Объекты для размещения. Корпус А9.1; 2 этап строительства — Объекты для размещения. Корпус А9.2. Положительное заключение», — сообщается на сайте. На данный момент идет активное строительство межвузовского кампуса. Объекты появятся на территории ЧелГУ и ЮУрГУ. На земельных участках общей площадью 123 тысячи квадратных метров возведут общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Строительство всех зданий кампуса планируется закончить к концу 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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