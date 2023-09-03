Краснокнижных лебедей-шипунов выпустили на волю спустя год после спасения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 4 сентября выпустили пару краснокнижных лебедей, которых в 2022 году спасли от замерзания. Птицы оказались в фонде зоозащиты Карена Даллакяна «Спаси меня» из-за того, что не смогли вовремя улететь на зимовку.

«Пара лебедей-шипунов прожила в Челябинске целый год. В прошлом году лебеди не смогли присоединиться к стае и вовремя улететь на зимовку. К счастью, погибающих от холода и голода птиц заметили. Пришло время расстаться с подопечными», — рассказала Текслер в своих социальных сетях.

Лебедей в фонд зоозащиты доставили сотрудники минэкологии региона. В «Спаси меня» птиц вылечили, а спустя год выпустили на водоеме Варламовского заказника.

Лебедей пришлось спасать из-за позднего выводка фото: Ирина Текслер в своем telegram-канале

Птиц выпустили на волю, чтобы они улетели зимовать вместе со своими сородичами фото: Ирина Текслер в своем telegram-канале