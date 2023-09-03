03 сентября 2023

Жена челябинского губернатора Текслер выпустила на волю краснокнижных лебедей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум "Открытые инновации". Москва, лебедь
Краснокнижных лебедей-шипунов выпустили на волю спустя год после спасения Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 4 сентября выпустили пару краснокнижных лебедей, которых в 2022 году спасли от замерзания. Птицы оказались в фонде зоозащиты Карена Даллакяна «Спаси меня» из-за того, что не смогли вовремя улететь на зимовку.

«Пара лебедей-шипунов прожила в Челябинске целый год. В прошлом году лебеди не смогли присоединиться к стае и вовремя улететь на зимовку. К счастью, погибающих от холода и голода птиц заметили. Пришло время расстаться с подопечными», — рассказала Текслер в своих социальных сетях.

Лебедей в фонд зоозащиты доставили сотрудники минэкологии региона. В «Спаси меня» птиц вылечили, а спустя год выпустили на водоеме Варламовского заказника.

Лебедей пришлось спасать из-за позднего выводка
Лебедей пришлось спасать из-за позднего выводка
Птиц выпустили на волю, чтобы они улетели зимовать вместе со своими сородичами
Птиц выпустили на волю, чтобы они улетели зимовать вместе со своими сородичами
Супруга губернатора поблагодарила всех, кто помогал сохранить жизнь птицам
Супруга губернатора поблагодарила всех, кто помогал сохранить жизнь птицам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 4 сентября выпустили пару краснокнижных лебедей, которых в 2022 году спасли от замерзания. Птицы оказались в фонде зоозащиты Карена Даллакяна «Спаси меня» из-за того, что не смогли вовремя улететь на зимовку. «Пара лебедей-шипунов прожила в Челябинске целый год. В прошлом году лебеди не смогли присоединиться к стае и вовремя улететь на зимовку. К счастью, погибающих от холода и голода птиц заметили. Пришло время расстаться с подопечными», — рассказала Текслер в своих социальных сетях. Лебедей в фонд зоозащиты доставили сотрудники минэкологии региона. В «Спаси меня» птиц вылечили, а спустя год выпустили на водоеме Варламовского заказника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...