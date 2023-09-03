03 сентября 2023

Свердловский СК заинтересовался видео с избиением ребенка на детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, парк энгельса, детская площадка
В Карпинске подросток побил ребенка Фото:

В Карпинске (Свердловская область) следователи СК России выясняют обстоятельства избиения мальчика на одной из детских площадок. Подросток бил ребенка ногами по голове и спине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В правоохранительные органы Карпинска поступила информация о применении физического насилия со стороны местного жителя в отношении несовершеннолетнего. Инцидент произошел на одной из детских площадок. По имеющимся данным, лицо, совершавшее противоправные действия в отношении ребенка, причиняло пострадавшему удары ногами, в том числе, по голове и спине», — говорится в сообщении следователей.

По факту инцидента началась проверка. Ранее видео избиения ребенка появилось в telegram-каналах.

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В Карпинске (Свердловская область) следователи СК России выясняют обстоятельства избиения мальчика на одной из детских площадок. Подросток бил ребенка ногами по голове и спине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В правоохранительные органы Карпинска поступила информация о применении физического насилия со стороны местного жителя в отношении несовершеннолетнего. Инцидент произошел на одной из детских площадок. По имеющимся данным, лицо, совершавшее противоправные действия в отношении ребенка, причиняло пострадавшему удары ногами, в том числе, по голове и спине», — говорится в сообщении следователей. По факту инцидента началась проверка. Ранее видео избиения ребенка появилось в telegram-каналах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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