Свердловский СК заинтересовался видео с избиением ребенка на детской площадке. Видео

04 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

В Карпинске подросток побил ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карпинске (Свердловская область) следователи СК России выясняют обстоятельства избиения мальчика на одной из детских площадок. Подросток бил ребенка ногами по голове и спине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В правоохранительные органы Карпинска поступила информация о применении физического насилия со стороны местного жителя в отношении несовершеннолетнего. Инцидент произошел на одной из детских площадок. По имеющимся данным, лицо, совершавшее противоправные действия в отношении ребенка, причиняло пострадавшему удары ногами, в том числе, по голове и спине», — говорится в сообщении следователей. По факту инцидента началась проверка. Ранее видео избиения ребенка появилось в telegram-каналах.

В Карпинске (Свердловская область) следователи СК России выясняют обстоятельства избиения мальчика на одной из детских площадок. Подросток бил ребенка ногами по голове и спине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В правоохранительные органы Карпинска поступила информация о применении физического насилия со стороны местного жителя в отношении несовершеннолетнего. Инцидент произошел на одной из детских площадок. По имеющимся данным, лицо, совершавшее противоправные действия в отношении ребенка, причиняло пострадавшему удары ногами, в том числе, по голове и спине», — говорится в сообщении следователей. По факту инцидента началась проверка. Ранее видео избиения ребенка появилось в telegram-каналах.