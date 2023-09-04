04 сентября 2023

В Кургане медработникам санчасти МВД отказали в пересмотре условий труда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
Курганским медикам отказали в пересмотре условий труда Фото:

Десяткам врачей и работников медсанчасти МВД отказали в иске к работодателю. Сотрудники просили отменить итоги проверки условий труда, после которой им перестали доплачивать за вредность и сократили дополнительные дни к отпуску. Об этом URA.RU рассказали в Курганском областном суде.

«Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда постановила решение первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать», — сообщили в пресс-службе суда. Часть истцов отказалась от своих требований самостоятельно.

Медработники, которые были не согласны с итогами проверки, добились в Курганском городском суде частичного удовлетворения иска. Медсанчасть подала апелляцию и после отказа нескольких человек от требований добилась отмены решения в отношении всех сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники медсанчасти МВД судятся с работодателем. Иски подали более 50 врачей, медсестер и сотрудников учреждения.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десяткам врачей и работников медсанчасти МВД отказали в иске к работодателю. Сотрудники просили отменить итоги проверки условий труда, после которой им перестали доплачивать за вредность и сократили дополнительные дни к отпуску. Об этом URA.RU рассказали в Курганском областном суде. «Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда постановила решение первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать», — сообщили в пресс-службе суда. Часть истцов отказалась от своих требований самостоятельно. Медработники, которые были не согласны с итогами проверки, добились в Курганском городском суде частичного удовлетворения иска. Медсанчасть подала апелляцию и после отказа нескольких человек от требований добилась отмены решения в отношении всех сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники медсанчасти МВД судятся с работодателем. Иски подали более 50 врачей, медсестер и сотрудников учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...