В Кургане медработникам санчасти МВД отказали в пересмотре условий труда

Курганским медикам отказали в пересмотре условий труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десяткам врачей и работников медсанчасти МВД отказали в иске к работодателю. Сотрудники просили отменить итоги проверки условий труда, после которой им перестали доплачивать за вредность и сократили дополнительные дни к отпуску. Об этом URA.RU рассказали в Курганском областном суде.

«Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда постановила решение первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать», — сообщили в пресс-службе суда. Часть истцов отказалась от своих требований самостоятельно.

Медработники, которые были не согласны с итогами проверки, добились в Курганском городском суде частичного удовлетворения иска. Медсанчасть подала апелляцию и после отказа нескольких человек от требований добилась отмены решения в отношении всех сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники медсанчасти МВД судятся с работодателем. Иски подали более 50 врачей, медсестер и сотрудников учреждения.