Курганский департамент спорит с прокуратурой из-за увольнения чиновника

Курганский департамент обжалует увольнение директора «Курганавтодора» в суде

Курганские власти не согласны с прокуратурой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области подал кассационную желобу на решение суда, которое признало незаконным устройство на работу бывшего директора «Курганавтодора» Павла Ганина. Чиновники полагают, что удовлетворенные судом претензии прокуратуры были беспочвенными. Информация появилась в картотеке ГАС «Правосудие».

«Гражданские иски — кассация. Споры, возникающие из трудовых отношений. Лицо, подавшее жалобу — Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области», — говорится на сайте Седьмого кассационного суда. Департамент пытается обжаловать решение суда по иску прокуратуры о трудоустройстве экс-директора Ганина.

Ранее прокуратура добилась, чтобы предприятие из структуры департамента уволило директора из-за нарушения. Мужчина не прошел согласование комиссии по соблюдению требований к поведению госслужащих. Как рассказали URA.RU в областной прокуратуре, в департаменте продолжают утверждать, что согласование комиссии в случае с Ганиным не требовалось, поэтому нарушений допущено не было. Первый замдиректора госучреждения «Курганавтодор» Александр Гонцов возглавил ведомство после увольнения Ганина.