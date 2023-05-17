Курганский чиновник, которого критиковал Шумков, возглавил дорожное госучреждение

В учреждении «Курганавтодор» сменился руководитель

18 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Александр Гонцов стал руководить учреждением «Курганавтодор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый замдиректора госучреждения «Курганавтодор» Александр Гонцов возглавил ведомство после увольнения руководителя Павла Ганина. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к сфере строительства. В приемной структуры информацию о кадровых изменениях подтвердили. «Ганин ушел с поста руководителя „Курганавтодора“. Сейчас ведомством руководит его первый зам Александр Гонцов, ранее долгое время работавший в мэрии Кургана. Ганину пришлось уволиться, так как он не наладил работу дорожных комплексов фиксации весового контроля», — указали собеседники агентства. Они напомнили, что на увольнении Ганина настаивала прокуратура, которая считала его трудоустройство в госучреждение незаконным. Его назначение главой «Курганавтодора» после работы в ГИБДД должна была согласовать спецкомиссия, но этого не было сделано. В приемной «Курганавтодора» корреспонденту URA.RU подтвердили, что Ганин уволился, а руководит учреждением Гонцов. По номеру телефона, который есть в распоряжении редакции, до Гонцова дозвониться не удалось. Номер оказался недействующим. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Ганин возглавил «Курганавтодор» в мае 2022 года. Гонцов на пост первого замдиректора ведомства был назначен в августе прошлого года. Из мэрии Кургана он уволился в марте 2021 года после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации Кургана и, в частности, департамента ЖКХ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замдиректора госучреждения «Курганавтодор» Александр Гонцов возглавил ведомство после увольнения руководителя Павла Ганина. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к сфере строительства. В приемной структуры информацию о кадровых изменениях подтвердили. «Ганин ушел с поста руководителя „Курганавтодора“. Сейчас ведомством руководит его первый зам Александр Гонцов, ранее долгое время работавший в мэрии Кургана. Ганину пришлось уволиться, так как он не наладил работу дорожных комплексов фиксации весового контроля», — указали собеседники агентства. Они напомнили, что на увольнении Ганина настаивала прокуратура, которая считала его трудоустройство в госучреждение незаконным. Его назначение главой «Курганавтодора» после работы в ГИБДД должна была согласовать спецкомиссия, но этого не было сделано. В приемной «Курганавтодора» корреспонденту URA.RU подтвердили, что Ганин уволился, а руководит учреждением Гонцов. По номеру телефона, который есть в распоряжении редакции, до Гонцова дозвониться не удалось. Номер оказался недействующим. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Ганин возглавил «Курганавтодор» в мае 2022 года. Гонцов на пост первого замдиректора ведомства был назначен в августе прошлого года. Из мэрии Кургана он уволился в марте 2021 года после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации Кургана и, в частности, департамента ЖКХ.