03 сентября 2023

Велосипедист, задержанный после смерти 16-летней свердловчанки, обжаловал арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Защита Эдуарда Голикова хочет перевести его под домашний арест Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Эдуард Голиков, задержанный по делу об убийстве 16-летней Даны И. в Каменске-Уральском (Свердловская область) вместе обжаловал свой арест. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Докучаева.

«Наша позиция не изменилась. Обвинение в убийстве является необоснованным. Конечно, он зря показал, где спрятал телефон. Он знал, что его ищут. Видел в социальных сетях. Хотел бы скрыться — уехал. И не показал бы, где спрятал телефон», — цитирует «КП-Екатеринбург» Татьяну Докучаеву.

34-летний Эдуард Голиков был задержан 1 сентября. Тогда же ему предъявили обвинение в убийстве 16-летней Даны И., которая вечером 8 августа возвращалась с железнодорожного вокзала в Каменске-Уральском домой через лес, и в краже ее телефона. Сам Голиков вину не признает. Историю загадочной смерти подростка обсудили на ток-шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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Эдуард Голиков, задержанный по делу об убийстве 16-летней Даны И. в Каменске-Уральском (Свердловская область) вместе обжаловал свой арест. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Докучаева. «Наша позиция не изменилась. Обвинение в убийстве является необоснованным. Конечно, он зря показал, где спрятал телефон. Он знал, что его ищут. Видел в социальных сетях. Хотел бы скрыться — уехал. И не показал бы, где спрятал телефон», — цитирует «КП-Екатеринбург» Татьяну Докучаеву. 34-летний Эдуард Голиков был задержан 1 сентября. Тогда же ему предъявили обвинение в убийстве 16-летней Даны И., которая вечером 8 августа возвращалась с железнодорожного вокзала в Каменске-Уральском домой через лес, и в краже ее телефона. Сам Голиков вину не признает. Историю загадочной смерти подростка обсудили на ток-шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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