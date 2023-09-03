03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Салехарде отремонтировали скандальную набережную. Фото

Подрядчики завершили ремонт набережной у речного вокзала в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, набережная рабочей молодежи
В Салехарде отремонтировали набережную у речного вокзала Фото:

В Салехарде (ЯНАО) завершился ремонт набережной речного вокзала, который шел более двух лет. С июня 2022 года за ходом ремонта был установлен прокурорский надзор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой с июня 2022 года велись мероприятия по сопровождению ремонта набережной, где произошла существенная просадка верхнего покрытия. В результате своевременно организованных и проведенных мероприятий не допущено нарушений прав граждан, набережная отремонтирована», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Просадку грунта на набережной жители заметили еще в 2020 году, в течение года разрабатывалась проектная документация и решались вопросы по срокам ее ремонта. Работы по ремонту набережной велись более двух лет в навигационный период.

Ранее URA.RU рассказало, что новое здание речного вокзала в Салехарде было открыто в 2015 году. Тогда же была построена новая набережная, которая сразу стала вызывать критику у жителей окружной столицы. В 2020 году набережная пошла волнами из-за разницы грунтов.

В Салехарде выровняли набережную у речного вокзала
В Салехарде выровняли набережную у речного вокзала
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) завершился ремонт набережной речного вокзала, который шел более двух лет. С июня 2022 года за ходом ремонта был установлен прокурорский надзор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой с июня 2022 года велись мероприятия по сопровождению ремонта набережной, где произошла существенная просадка верхнего покрытия. В результате своевременно организованных и проведенных мероприятий не допущено нарушений прав граждан, набережная отремонтирована», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Просадку грунта на набережной жители заметили еще в 2020 году, в течение года разрабатывалась проектная документация и решались вопросы по срокам ее ремонта. Работы по ремонту набережной велись более двух лет в навигационный период. Ранее URA.RU рассказало, что новое здание речного вокзала в Салехарде было открыто в 2015 году. Тогда же была построена новая набережная, которая сразу стала вызывать критику у жителей окружной столицы. В 2020 году набережная пошла волнами из-за разницы грунтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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