Подрядчики завершили ремонт набережной у речного вокзала в Салехарде

В Салехарде отремонтировали набережную у речного вокзала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) завершился ремонт набережной речного вокзала, который шел более двух лет. С июня 2022 года за ходом ремонта был установлен прокурорский надзор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой с июня 2022 года велись мероприятия по сопровождению ремонта набережной, где произошла существенная просадка верхнего покрытия. В результате своевременно организованных и проведенных мероприятий не допущено нарушений прав граждан, набережная отремонтирована», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Просадку грунта на набережной жители заметили еще в 2020 году, в течение года разрабатывалась проектная документация и решались вопросы по срокам ее ремонта. Работы по ремонту набережной велись более двух лет в навигационный период.

Ранее URA.RU рассказало, что новое здание речного вокзала в Салехарде было открыто в 2015 году. Тогда же была построена новая набережная, которая сразу стала вызывать критику у жителей окружной столицы. В 2020 году набережная пошла волнами из-за разницы грунтов.