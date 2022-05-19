Власти ЯНАО два года не могут отремонтировать тонущую набережную. Фото

20 мая 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Набережную речного вокзала в Салехарде обещают привести в порядок с 2020 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Набережную скандального речного вокзала в Салехарде, которая уходит под воду, власти не могут починить уже два года. Сам объект был построен семь лет назад, но со дня открытия уже вызвал много нареканий со стороны жителей. О разрушающейся набережной сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте. «С 2020 года жители жалуются, на то, что набережная пошла волнами. В некоторых местах образовались провалы. В 2021 году ситуация не улучшился, изъяны стали заметнее. В 2022 году набережная выглядит так, будто вот-вот обвалится», — передает корреспондент. Окружные власти еще в 2020 году заявляли, что разрабатывают проектную документацию и в 2021 году завершат работы. В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что уже выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектная документация и пройдена экспертиза. «В настоящее время принимается решение о начале работ», — уточнили в пресс-службе властей. Причиной деформации поверхности причальной набережной являются неоднородный состав грунтов разной мощности, присутствие в составе этих грунтов прослоев, содержащих большое количество щепы, крупных обломков древесины и отдельных стволов деревьев и неравномерное распределение этих прослоев. Речной вокзал был открыт в 2015 году. И уже в первые месяцы его раскритиковали за неприспособленность для инвалидов. Набережная речного порта в Салехарде Карина Безносова

Набережную скандального речного вокзала в Салехарде, которая уходит под воду, власти не могут починить уже два года. Сам объект был построен семь лет назад, но со дня открытия уже вызвал много нареканий со стороны жителей. О разрушающейся набережной сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте. «С 2020 года жители жалуются, на то, что набережная пошла волнами. В некоторых местах образовались провалы. В 2021 году ситуация не улучшился, изъяны стали заметнее. В 2022 году набережная выглядит так, будто вот-вот обвалится», — передает корреспондент. Окружные власти еще в 2020 году заявляли, что разрабатывают проектную документацию и в 2021 году завершат работы. В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что уже выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектная документация и пройдена экспертиза. «В настоящее время принимается решение о начале работ», — уточнили в пресс-службе властей. Причиной деформации поверхности причальной набережной являются неоднородный состав грунтов разной мощности, присутствие в составе этих грунтов прослоев, содержащих большое количество щепы, крупных обломков древесины и отдельных стволов деревьев и неравномерное распределение этих прослоев. Речной вокзал был открыт в 2015 году. И уже в первые месяцы его раскритиковали за неприспособленность для инвалидов.