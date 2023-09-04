В Челябинске определили места, где садоводы смогут продать свою продукцию. Список

04 сентября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Точки продаж будут работать на 69 адресах, 25 из них бесплатные — для пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске стали известны места ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции. Пенсионеры смогут продавать свой урожай на специальных площадках без оплаты аренды, сообщили 4 сентября URA.RU в пресс-службе мэрии города. «В Челябинске работают ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и урожая местных садоводов до конца октября. Предприниматели обязаны получить разрешение. Пенсионеры-садоводы могут занять отведенные для них места на безвозмездной основе и без заявления», — уточнили в пресс-службе. В Калининском районе ярмарки будут открыты до 31 октября. Для пенсионеров-садоводов там отведено пять точек. В Курчатовском районе места для торговли проработают с 15 сентября по 30 октября. До 12 октября открыты ярмарки в Ленинском районе, до 30 сентября — в Советском. Месяц с 10 сентября точки проработают в Металлургическом районе, а до конца октября — в Тракторозаводском. В Центральном районе будет доступны места только для пенсионеров. В список льготных точек вошли 25 адресов: Кирова, 9-а;

Кирова, 1-б;

250-летия Челябинска, 13;

Братьев Кашириных, 91-а;

Братьев Кашириных, 103;

Комсомольский проспект, 36;

Чайковского, 16;

Красного Урала, 28;

Молодогвардейцев, 32;

Солнечная, 24;

Пограничная, 25/1;

пересечение Гагарина и Руставели;

Дзержинского, 110;

Гражданская, 10;

шоссе Металлургов, 3-г;

Плеханова, 16;

Челябинская, 5;

Ярославская, 3;

Первой Пятилетки, 13;

Котина, 1;

Марченко, 13;

Худякова, 7;

Труда, 30-а;

площадь МОПРа, 5 и 7. В числе мест для предпринимателей 44 улицы. Наибольшее число адресов расположено в Курчатовском районе: Братьев Кашириных, 103;

Молодогвардейцев, 41-г;

проспект Победы, 113, 204, 330-а, 350-а;

Скульптора Головницкого, 14 и 28;

Краснопольский проспект, 1, 7-б и 13-г;

Чичерина, 17;

Комсомольский проспект, 28, 36, 69, 70, и 115;

Молодогвардейцев, 25;

Бейвеля, 112;

Бурденюка, 1/3;

Шагольская, 10;

Чайковского, 16;

Барбюса, 78;

Гагарина, 50, 52, и 12;

Дзержинского, 128;

Новороссийская, 14;

50-летия ВЛКСМ, 35-37;

Автоматики, 10;

пересечение Мира и Дружбы, восточнее ГСК №502;

Черкасская, 2, корпус 4;

Хлебозаводская, 16/3;

Черкасская, 4;

Доватора, 42;

Курчатова, 5-в;

Челябинская, 5;

Ярославская, 3;

Артиллерийская, 65-67;

Зальцмана, 10;

Марченко, 13;

Героев Танкограда, 55;

Мамина, 17.

В Челябинске стали известны места ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции. Пенсионеры смогут продавать свой урожай на специальных площадках без оплаты аренды, сообщили 4 сентября URA.RU в пресс-службе мэрии города. «В Челябинске работают ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и урожая местных садоводов до конца октября. Предприниматели обязаны получить разрешение. Пенсионеры-садоводы могут занять отведенные для них места на безвозмездной основе и без заявления», — уточнили в пресс-службе. В Калининском районе ярмарки будут открыты до 31 октября. Для пенсионеров-садоводов там отведено пять точек. В Курчатовском районе места для торговли проработают с 15 сентября по 30 октября. До 12 октября открыты ярмарки в Ленинском районе, до 30 сентября — в Советском. Месяц с 10 сентября точки проработают в Металлургическом районе, а до конца октября — в Тракторозаводском. В Центральном районе будет доступны места только для пенсионеров. В список льготных точек вошли 25 адресов: В числе мест для предпринимателей 44 улицы. Наибольшее число адресов расположено в Курчатовском районе: