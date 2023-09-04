В Челябинске определили места, где садоводы смогут продать свою продукцию. Список

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© Служба новостей «URA.RU»
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Точки продаж будут работать на 69 адресах, 25 из них бесплатные — для пенсионеров Фото:

В Челябинске стали известны места ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции. Пенсионеры смогут продавать свой урожай на специальных площадках без оплаты аренды, сообщили 4 сентября URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«В Челябинске работают ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и урожая местных садоводов до конца октября. Предприниматели обязаны получить разрешение. Пенсионеры-садоводы могут занять отведенные для них места на безвозмездной основе и без заявления», — уточнили в пресс-службе.

В Калининском районе ярмарки будут открыты до 31 октября. Для пенсионеров-садоводов там отведено пять точек. В Курчатовском районе места для торговли проработают с 15 сентября по 30 октября. До 12 октября открыты ярмарки в Ленинском районе, до 30 сентября — в Советском. Месяц с 10 сентября точки проработают в Металлургическом районе, а до конца октября — в Тракторозаводском. В Центральном районе будет доступны места только для пенсионеров. В список льготных точек вошли 25 адресов:

  • Кирова, 9-а;
  • Кирова, 1-б;
  • 250-летия Челябинска, 13;
  • Братьев Кашириных, 91-а;
  • Братьев Кашириных, 103;
  • Комсомольский проспект, 36;
  • Чайковского, 16;
  • Красного Урала, 28;
  • Молодогвардейцев, 32;
  • Солнечная, 24;
  • Пограничная, 25/1;
  • пересечение Гагарина и Руставели;
  • Дзержинского, 110;
  • Гражданская, 10;
  • шоссе Металлургов, 3-г;
  • Плеханова, 16;
  • Челябинская, 5;
  • Ярославская, 3;
  • Первой Пятилетки, 13;
  • Котина, 1;
  • Марченко, 13;
  • Худякова, 7;
  • Труда, 30-а;
  • площадь МОПРа, 5 и 7.

В числе мест для предпринимателей 44 улицы. Наибольшее число адресов расположено в Курчатовском районе:

  • Братьев Кашириных, 103;
  • Молодогвардейцев, 41-г;
  • проспект Победы, 113, 204, 330-а, 350-а;
  • Скульптора Головницкого, 14 и 28;
  • Краснопольский проспект, 1, 7-б и 13-г;
  • Чичерина, 17;
  • Комсомольский проспект, 28, 36, 69, 70, и 115;
  • Молодогвардейцев, 25;
  • Бейвеля, 112;
  • Бурденюка, 1/3;
  • Шагольская, 10;
  • Чайковского, 16;
  • Барбюса, 78;
  • Гагарина, 50, 52, и 12;
  • Дзержинского, 128;
  • Новороссийская, 14;
  • 50-летия ВЛКСМ, 35-37;
  • Автоматики, 10;
  • пересечение Мира и Дружбы, восточнее ГСК №502;
  • Черкасская, 2, корпус 4;
  • Хлебозаводская, 16/3;
  • Черкасская, 4;
  • Доватора, 42;
  • Курчатова, 5-в;
  • Челябинская, 5;
  • Ярославская, 3;
  • Артиллерийская, 65-67;
  • Зальцмана, 10;
  • Марченко, 13;
  • Героев Танкограда, 55;
  • Мамина, 17.

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В Челябинске стали известны места ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции. Пенсионеры смогут продавать свой урожай на специальных площадках без оплаты аренды, сообщили 4 сентября URA.RU в пресс-службе мэрии города. «В Челябинске работают ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и урожая местных садоводов до конца октября. Предприниматели обязаны получить разрешение. Пенсионеры-садоводы могут занять отведенные для них места на безвозмездной основе и без заявления», — уточнили в пресс-службе. В Калининском районе ярмарки будут открыты до 31 октября. Для пенсионеров-садоводов там отведено пять точек. В Курчатовском районе места для торговли проработают с 15 сентября по 30 октября. До 12 октября открыты ярмарки в Ленинском районе, до 30 сентября — в Советском. Месяц с 10 сентября точки проработают в Металлургическом районе, а до конца октября — в Тракторозаводском. В Центральном районе будет доступны места только для пенсионеров. В список льготных точек вошли 25 адресов: В числе мест для предпринимателей 44 улицы. Наибольшее число адресов расположено в Курчатовском районе:
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© Служба новостей «URA.RU»
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