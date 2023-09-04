В Челябинске стали известны места ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции. Пенсионеры смогут продавать свой урожай на специальных площадках без оплаты аренды, сообщили 4 сентября URA.RU в пресс-службе мэрии города.
«В Челябинске работают ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и урожая местных садоводов до конца октября. Предприниматели обязаны получить разрешение. Пенсионеры-садоводы могут занять отведенные для них места на безвозмездной основе и без заявления», — уточнили в пресс-службе.
В Калининском районе ярмарки будут открыты до 31 октября. Для пенсионеров-садоводов там отведено пять точек. В Курчатовском районе места для торговли проработают с 15 сентября по 30 октября. До 12 октября открыты ярмарки в Ленинском районе, до 30 сентября — в Советском. Месяц с 10 сентября точки проработают в Металлургическом районе, а до конца октября — в Тракторозаводском. В Центральном районе будет доступны места только для пенсионеров. В список льготных точек вошли 25 адресов:
- Кирова, 9-а;
- Кирова, 1-б;
- 250-летия Челябинска, 13;
- Братьев Кашириных, 91-а;
- Братьев Кашириных, 103;
- Комсомольский проспект, 36;
- Чайковского, 16;
- Красного Урала, 28;
- Молодогвардейцев, 32;
- Солнечная, 24;
- Пограничная, 25/1;
- пересечение Гагарина и Руставели;
- Дзержинского, 110;
- Гражданская, 10;
- шоссе Металлургов, 3-г;
- Плеханова, 16;
- Челябинская, 5;
- Ярославская, 3;
- Первой Пятилетки, 13;
- Котина, 1;
- Марченко, 13;
- Худякова, 7;
- Труда, 30-а;
- площадь МОПРа, 5 и 7.
В числе мест для предпринимателей 44 улицы. Наибольшее число адресов расположено в Курчатовском районе:
- Братьев Кашириных, 103;
- Молодогвардейцев, 41-г;
- проспект Победы, 113, 204, 330-а, 350-а;
- Скульптора Головницкого, 14 и 28;
- Краснопольский проспект, 1, 7-б и 13-г;
- Чичерина, 17;
- Комсомольский проспект, 28, 36, 69, 70, и 115;
- Молодогвардейцев, 25;
- Бейвеля, 112;
- Бурденюка, 1/3;
- Шагольская, 10;
- Чайковского, 16;
- Барбюса, 78;
- Гагарина, 50, 52, и 12;
- Дзержинского, 128;
- Новороссийская, 14;
- 50-летия ВЛКСМ, 35-37;
- Автоматики, 10;
- пересечение Мира и Дружбы, восточнее ГСК №502;
- Черкасская, 2, корпус 4;
- Хлебозаводская, 16/3;
- Черкасская, 4;
- Доватора, 42;
- Курчатова, 5-в;
- Челябинская, 5;
- Ярославская, 3;
- Артиллерийская, 65-67;
- Зальцмана, 10;
- Марченко, 13;
- Героев Танкограда, 55;
- Мамина, 17.
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