Mash: силовики пытались вступить в связь с НЛО в Ленобласти 04 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 + Силовики пытались установить связь с НЛО, однако аппарат неожиданно скрылся Фото: Илья Московец © URA.RU План «Режим» был объявлен в Ленинградской области из-за НЛО. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, объект прилетел со стороны Латвии. «План „Режим“ объявили в Ленинградской области из-за НЛО, прилетевшего со стороны Латвии», — говорится в сообщении. По данным канала, неопознанный летающий объект обнаружили на высоте двух километров. С аппаратом предприняли попытку установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство России. Спустя 30 минут неизвестный объект скрылся. После чего план «Режим» был снят. Данный приказ требовал прекратить нарушения порядка использования воздушного пространства РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официального подтверждения нет. Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково (Москва) был введен план «Ковер» после обнаружения в небе неизвестных объектов. Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) также был закрыт из-за неопознанного летающего объекта, передает «Дни.ру». План «Режим» был объявлен в Ленинградской области из-за НЛО. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, объект прилетел со стороны Латвии. «План „Режим“ объявили в Ленинградской области из-за НЛО, прилетевшего со стороны Латвии», — говорится в сообщении. По данным канала, неопознанный летающий объект обнаружили на высоте двух километров. С аппаратом предприняли попытку установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство России. Спустя 30 минут неизвестный объект скрылся. После чего план «Режим» был снят. Данный приказ требовал прекратить нарушения порядка использования воздушного пространства РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официального подтверждения нет. Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково (Москва) был введен план «Ковер» после обнаружения в небе неизвестных объектов. Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) также был закрыт из-за неопознанного летающего объекта, передает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям