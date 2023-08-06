Mash: во Внуково ввели план «Ковер»

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Во Внуково задержаны рейсы из-за неизвестного объекта в небе Фото:

В аэропорту Внуково ввели план «Ковер» после обнаружения в небе неизвестных объектов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

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«План „Ковер“ ввели в аэропорту Внуково. 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны», — говорится в публикации. Отмечается, что такие ограничения вводятся после обнаружения в небе неизвестных или опасных объектов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково. Ответ ожидается.

Обновлено в 11:51 по МСК. Во Внуково сообщили, что ограничения были введены по независящим от аэропорта обстоятельствам.

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В аэропорту Внуково ввели план «Ковер» после обнаружения в небе неизвестных объектов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «План „Ковер“ ввели в аэропорту Внуково. 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны», — говорится в публикации. Отмечается, что такие ограничения вводятся после обнаружения в небе неизвестных или опасных объектов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково. Ответ ожидается. Обновлено в 11:51 по МСК. Во Внуково сообщили, что ограничения были введены по независящим от аэропорта обстоятельствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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