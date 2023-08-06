Mash: во Внуково ввели план «Ковер»

Во Внуково задержаны рейсы из-за неизвестного объекта в небе
В аэропорту Внуково ввели план «Ковер» после обнаружения в небе неизвестных объектов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«План „Ковер“ ввели в аэропорту Внуково. 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны», — говорится в публикации. Отмечается, что такие ограничения вводятся после обнаружения в небе неизвестных или опасных объектов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково. Ответ ожидается.
Обновлено в 11:51 по МСК. Во Внуково сообщили, что ограничения были введены по независящим от аэропорта обстоятельствам.
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