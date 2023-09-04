Челябинский театр «Манекен» оцепили конвоиры. Фото, видео

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ГУФСИН в театре Манекен. Челябинск, театр манекен, гуфсин
Сотрудники ФСИН сопровождают репетицию заключенных для кинофестиваля Фото:

Театр «Манекен» в Челябинске 4 сентября оцепили конвоиры с собаками. Как сообщил URA.RU директор театра Александр Березин, сотрудники ФСИН привезут туда заключенных для репетиции фестиваля.

«В театр „Манекен“ заключенные проведут репетицию фестиваля экранного творчества „Надежда“. Безопасность обеспечивают сотрудники ФСИН. Мероприятие пройдет 7 сентября. На нем покажут фильмы, которые сняли в исправительных учреждениях», — уточнил Березин.

Директор учреждения пояснил, что «Манекен» является лишь площадкой с кинотеатром. Организатором является Управление культуры администрации Челябинска.

Конвой выстроился по периметру всего театра
Конвой выстроился по периметру всего театра
Фото:

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Театр «Манекен» в Челябинске 4 сентября оцепили конвоиры с собаками. Как сообщил URA.RU директор театра Александр Березин, сотрудники ФСИН привезут туда заключенных для репетиции фестиваля. «В театр „Манекен“ заключенные проведут репетицию фестиваля экранного творчества „Надежда“. Безопасность обеспечивают сотрудники ФСИН. Мероприятие пройдет 7 сентября. На нем покажут фильмы, которые сняли в исправительных учреждениях», — уточнил Березин. Директор учреждения пояснил, что «Манекен» является лишь площадкой с кинотеатром. Организатором является Управление культуры администрации Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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