Челябинский театр «Манекен» оцепили конвоиры. Фото, видео

04 сентября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСИН сопровождают репетицию заключенных для кинофестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Театр «Манекен» в Челябинске 4 сентября оцепили конвоиры с собаками. Как сообщил URA.RU директор театра Александр Березин, сотрудники ФСИН привезут туда заключенных для репетиции фестиваля. «В театр „Манекен“ заключенные проведут репетицию фестиваля экранного творчества „Надежда“. Безопасность обеспечивают сотрудники ФСИН. Мероприятие пройдет 7 сентября. На нем покажут фильмы, которые сняли в исправительных учреждениях», — уточнил Березин. Директор учреждения пояснил, что «Манекен» является лишь площадкой с кинотеатром. Организатором является Управление культуры администрации Челябинска. Конвой выстроился по периметру всего театра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Театр «Манекен» в Челябинске 4 сентября оцепили конвоиры с собаками. Как сообщил URA.RU директор театра Александр Березин, сотрудники ФСИН привезут туда заключенных для репетиции фестиваля. «В театр „Манекен“ заключенные проведут репетицию фестиваля экранного творчества „Надежда“. Безопасность обеспечивают сотрудники ФСИН. Мероприятие пройдет 7 сентября. На нем покажут фильмы, которые сняли в исправительных учреждениях», — уточнил Березин. Директор учреждения пояснил, что «Манекен» является лишь площадкой с кинотеатром. Организатором является Управление культуры администрации Челябинска.