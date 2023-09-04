В России впервые вынесли приговор за повреждение воинского захоронения

В Ленинградской области Тосненский городской суд впервые вынес приговор за порчу воинского захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Тосненский суд назначил 2,4 миллиона рублей штрафа предпринимателю Юрию Мацко, компания которого при проведении земляных работ повредила захоронение воинов Великой Отечественной войны», — заявили в прокуратуре. Уточняется, что такой приговор был вынесен впервые в России.
Мацко проводил земляные работы, которые проводила его компания «ЭврикаЛ» в поселке Тельмана. При этом бизнесмен знал, что на территории, где ведутся работы, находятся останки павших воинов времен ВОВ, но не стал останавливать раскопки. Предприниматель был признан виновным по статье об уничтожении воинских захоронений. Сам Мацко свою вину не признал, заявили в прокуратуре региона.
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