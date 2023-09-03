03 сентября 2023

В ХМАО дочка «Роснефти» требует с поставщиков из Самары 55 миллионов рублей в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
«РН-Бурение» заявило в суд ХМАО на поставщика оборудования Фото:

Дочернее общество «Роснефти» — компания «РН-Бурение» подала в суд на «МТО Альянс» из Самары, требуя почти 55 млн рублей. В материалах арбитражного суда указано, что спор возник из-за договора поставки оборудования.

«ООО „РН-Бурение“ направило в арбитражный суд ХМАО заявление на ООО „МТО Альянс“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки оборудования. Начальная сумма заявленных исковых требований — 54 229 824 рублей», — следует из информации на сайте арбитражного суда.

«РН-Бурение» занимается строительством нефтяных и газовых скважин на территории ХМАО. ООО «МТО Альянс» сотрудничает с буровиками с 2016 года: поставляет оборудование для компании «Роснефть» и ее дочерних обществ.

Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы на поступили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «РН-Бурение», работающие на Правдинском или Приобском месторождениях в ХМАО, возмущены завышенными ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд, по словам нефтяников, в несколько раз выше, чем на других объектах общества.

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Дочернее общество «Роснефти» — компания «РН-Бурение» подала в суд на «МТО Альянс» из Самары, требуя почти 55 млн рублей. В материалах арбитражного суда указано, что спор возник из-за договора поставки оборудования. «ООО „РН-Бурение“ направило в арбитражный суд ХМАО заявление на ООО „МТО Альянс“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки оборудования. Начальная сумма заявленных исковых требований — 54 229 824 рублей», — следует из информации на сайте арбитражного суда. «РН-Бурение» занимается строительством нефтяных и газовых скважин на территории ХМАО. ООО «МТО Альянс» сотрудничает с буровиками с 2016 года: поставляет оборудование для компании «Роснефть» и ее дочерних обществ. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы на поступили. Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «РН-Бурение», работающие на Правдинском или Приобском месторождениях в ХМАО, возмущены завышенными ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд, по словам нефтяников, в несколько раз выше, чем на других объектах общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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