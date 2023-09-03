В ХМАО дочка «Роснефти» требует с поставщиков из Самары 55 миллионов рублей в суде

«РН-Бурение» заявило в суд ХМАО на поставщика оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочернее общество «Роснефти» — компания «РН-Бурение» подала в суд на «МТО Альянс» из Самары, требуя почти 55 млн рублей. В материалах арбитражного суда указано, что спор возник из-за договора поставки оборудования.

«ООО „РН-Бурение“ направило в арбитражный суд ХМАО заявление на ООО „МТО Альянс“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки оборудования. Начальная сумма заявленных исковых требований — 54 229 824 рублей», — следует из информации на сайте арбитражного суда.

«РН-Бурение» занимается строительством нефтяных и газовых скважин на территории ХМАО. ООО «МТО Альянс» сотрудничает с буровиками с 2016 года: поставляет оборудование для компании «Роснефть» и ее дочерних обществ.

Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы на поступили.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «РН-Бурение», работающие на Правдинском или Приобском месторождениях в ХМАО, возмущены завышенными ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд, по словам нефтяников, в несколько раз выше, чем на других объектах общества.