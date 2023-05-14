Сотрудники «дочки» «Роснефти» в ХМАО жалуются на высокие цены в столовых

15 мая 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В столовых на месторождениях завышают цены в несколько раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти»), работающие на Правдинском или Приобском месторождениях в ХМАО, возмущены завышенными ценами в рабочей столовой. Помбур предприятия поделился с агентством, что стоимость блюд в несколько раз выше, чем на других объектах общества. «Повара на Правдинском или Приобском месторождениях в несколько раз завышают цены на блюда, потому что знают, что у рабочих нет выбора. Недавно узнал цены в столовых у коллег с других месторождений и реальную себестоимость блюд — понял, что нас обманывают: например, по документам полноценный обед из трех блюд и напитка стоит около 150 рублей, а мы платим за него больше 500», — поделился нефтяник. Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Роснефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что энергетика филиала «РН-Бурение» в ХМАО уличили во взятке. Он получал от подрядчика денежное вознаграждение за контракты.

Нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти»), работающие на Правдинском или Приобском месторождениях в ХМАО, возмущены завышенными ценами в рабочей столовой. Помбур предприятия поделился с агентством, что стоимость блюд в несколько раз выше, чем на других объектах общества. «Повара на Правдинском или Приобском месторождениях в несколько раз завышают цены на блюда, потому что знают, что у рабочих нет выбора. Недавно узнал цены в столовых у коллег с других месторождений и реальную себестоимость блюд — понял, что нас обманывают: например, по документам полноценный обед из трех блюд и напитка стоит около 150 рублей, а мы платим за него больше 500», — поделился нефтяник. Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Роснефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что энергетика филиала «РН-Бурение» в ХМАО уличили во взятке. Он получал от подрядчика денежное вознаграждение за контракты.