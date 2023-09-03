Доктор наук рассказал, как северное сияние влияет на здоровье жителей ЯНАО

Доктор наук Токарев: во время северного сияния жители ЯНАО чувствуют упадок сил

Северное сияние — самая зрелищная часть магнитной бури Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Причины появления северного сияния могут негативно отражаться на здоровье жителей ЯНАО. В такие периоды ямальцы могут испытывать сонливость, сильную головную боль или страдать от перепадов артериального давления, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Северное сияние — самая зрелищная часть магнитной бури. Оно появляется, когда облако заряженных частиц сталкивается с молекулами земной атмосферы. Само явление, конечно, очень красиво, но его причины могут нанести вред организму. Колебания магнитного поля отражаются на самочувствии. Многие чувствуют упадок сил, сонливость, апатию, сильную головную боль, ломоту в суставах. Отмечаются резкие перепады артериального давления, обостряются многие хронические заболевания», — уточнил врач.

Токарев отмечает, что особенно тяжело магнитную бурю переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, диабетом, избыточным весом. По данным ученых, почти 70% случаев инфаркта миокарда приходится на период магнитной бури. Для поддержания резервов организма — не стоит переутомляться, обязательно нужно гулять, есть легкую пищу, не курить и исключить алкоголь.

Ранее жители городов Ямала начали в соцсетях делиться уникальным явлением природы. В регионе начался период северного сияния, жители видят его практически во всех городах округа.