Екатеринбуржцы застряли в Сочи из-за шторма

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Больше десяти рейсов вылетели с опозданием из аэропорта в Сочи из-за дождя Фото:

В Сочи из-за штормового предупреждения задержали часть рейсов, в частности, до Екатеринбурга. В уральскую столицу пассажиры вылетели с опозданием почти на два часа, следует из информации на сайте онлайн-табло аэропорта.

Самолет «Уральских авиалиний» сообщением Сочи — Екатеринбург должен был вылететь в 11:45 по местному времени, а вылетел только в 13:23. Согласно данным сервиса погоды, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В городе сильный ветер и ливни.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет из-за отказа системы навигации. Самолет должен был вылететь в Красноярск.

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В Сочи из-за штормового предупреждения задержали часть рейсов, в частности, до Екатеринбурга. В уральскую столицу пассажиры вылетели с опозданием почти на два часа, следует из информации на сайте онлайн-табло аэропорта. Самолет «Уральских авиалиний» сообщением Сочи — Екатеринбург должен был вылететь в 11:45 по местному времени, а вылетел только в 13:23. Согласно данным сервиса погоды, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В городе сильный ветер и ливни. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет из-за отказа системы навигации. Самолет должен был вылететь в Красноярск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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