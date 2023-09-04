Екатеринбуржцы застряли в Сочи из-за шторма

Больше десяти рейсов вылетели с опозданием из аэропорта в Сочи из-за дождя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сочи из-за штормового предупреждения задержали часть рейсов, в частности, до Екатеринбурга. В уральскую столицу пассажиры вылетели с опозданием почти на два часа, следует из информации на сайте онлайн-табло аэропорта.

Самолет «Уральских авиалиний» сообщением Сочи — Екатеринбург должен был вылететь в 11:45 по местному времени, а вылетел только в 13:23. Согласно данным сервиса погоды, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В городе сильный ветер и ливни.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет из-за отказа системы навигации. Самолет должен был вылететь в Красноярск.