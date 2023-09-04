В Москве запустили серийное производство новой модели «Москвича»

В Москве запустили серийную сборку новой модели автомобиля «Москвич 6». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Производство было открыто совместно с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.
«Год борьбы за выживание „Москвича“ показал, что „Москвич“ побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тысяч машин. <…> Сегодня можем с уверенностью сказать, что „Москвич“ встал на ноги», — сказал Сергей Собянин. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва». По слова главы города, производство отечественного автомобиля смогло преодолеть конкуренцию среди других производителей, а также санкционное давление Запада.
«Москвич 6» планируют начать продавать с конца октября 2023 года. Сам автомобиль будет доступен в трех комплектациях: — в базовой и двух более дорогих.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.