В Москве запустили серийное производство новой модели «Москвича»

Собянин открыл производство автомобиля «Москвич 6»
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«Москвич 6» планируют продавать с конца октября 2023 года Фото:

В Москве запустили серийную сборку новой модели автомобиля «Москвич 6». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Производство было открыто совместно с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

«Год борьбы за выживание „Москвича“ показал, что „Москвич“ побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тысяч машин. <…> Сегодня можем с уверенностью сказать, что „Москвич“ встал на ноги», — сказал Сергей Собянин. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва». По слова главы города, производство отечественного автомобиля смогло преодолеть конкуренцию среди других производителей, а также санкционное давление Запада.

«Москвич 6» планируют начать продавать с конца октября 2023 года. Сам автомобиль будет доступен в трех комплектациях: — в базовой и двух более дорогих.

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В Москве запустили серийную сборку новой модели автомобиля «Москвич 6». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Производство было открыто совместно с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. «Год борьбы за выживание „Москвича“ показал, что „Москвич“ побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тысяч машин. <…> Сегодня можем с уверенностью сказать, что „Москвич“ встал на ноги», — сказал Сергей Собянин. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва». По слова главы города, производство отечественного автомобиля смогло преодолеть конкуренцию среди других производителей, а также санкционное давление Запада. «Москвич 6» планируют начать продавать с конца октября 2023 года. Сам автомобиль будет доступен в трех комплектациях: — в базовой и двух более дорогих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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