Мэр Челябинска посмотрела, как идут работы по благоустройству набережной Первого озера

Мэр Челябинска проинспектировала работы по благоустройству набережной Первого озера
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, котова наталья
На набережной сделана тропиночная сеть и появились спортивные площадки Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 4 сентября прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству. Об этом сообщили на сайте мэрии.

«На данный момент работа идет полным ходом. На набережной сделана тропиночная сеть, есть малые архитектурные формы, появились спортивные площадки», — сообщили на сайте.

Ранее частные инвесторы предложили за свой счет благоустроить набережную возле муниципальной школы бокса «Алмаз» у Первого озера. Объект возводит компания «Строймеханизация».

Мэр Челябинска Наталья Котова прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству
Мэр Челябинска Наталья Котова прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству
Фото:
Работы на набережной пока продолжаются, но здесь уже появилась тропиночная сеть, малые архитектурные формы, спортивные площадки
Работы на набережной пока продолжаются, но здесь уже появилась тропиночная сеть, малые архитектурные формы, спортивные площадки
Фото:
Объект возводит компания «Строймеханизация»
Объект возводит компания «Строймеханизация»
Фото:

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Мэр Челябинска Наталья Котова 4 сентября прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству. Об этом сообщили на сайте мэрии. «На данный момент работа идет полным ходом. На набережной сделана тропиночная сеть, есть малые архитектурные формы, появились спортивные площадки», — сообщили на сайте. Ранее частные инвесторы предложили за свой счет благоустроить набережную возле муниципальной школы бокса «Алмаз» у Первого озера. Объект возводит компания «Строймеханизация».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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