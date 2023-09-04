Мэр Челябинска посмотрела, как идут работы по благоустройству набережной Первого озера

На набережной сделана тропиночная сеть и появились спортивные площадки
Мэр Челябинска Наталья Котова 4 сентября прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству. Об этом сообщили на сайте мэрии.
«На данный момент работа идет полным ходом. На набережной сделана тропиночная сеть, есть малые архитектурные формы, появились спортивные площадки», — сообщили на сайте.
Ранее частные инвесторы предложили за свой счет благоустроить набережную возле муниципальной школы бокса «Алмаз» у Первого озера. Объект возводит компания «Строймеханизация».
Мэр Челябинска Наталья Котова прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству
Работы на набережной пока продолжаются, но здесь уже появилась тропиночная сеть, малые архитектурные формы, спортивные площадки
Объект возводит компания «Строймеханизация»
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