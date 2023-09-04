Мэр Челябинска посмотрела, как идут работы по благоустройству набережной Первого озера

Мэр Челябинска проинспектировала работы по благоустройству набережной Первого озера

На набережной сделана тропиночная сеть и появились спортивные площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 4 сентября прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству. Об этом сообщили на сайте мэрии.

«На данный момент работа идет полным ходом. На набережной сделана тропиночная сеть, есть малые архитектурные формы, появились спортивные площадки», — сообщили на сайте.

Ранее частные инвесторы предложили за свой счет благоустроить набережную возле муниципальной школы бокса «Алмаз» у Первого озера. Объект возводит компания «Строймеханизация».

Мэр Челябинска Наталья Котова прогулялась по набережной Первого озера и посмотрела, как идут работы по благоустройству Фото: сайт администрации г. Челябинска

Работы на набережной пока продолжаются, но здесь уже появилась тропиночная сеть, малые архитектурные формы, спортивные площадки Фото: сайт администрации г. Челябинска