Курганский боец из зоны СВО попросил земляков купить длинномер для снайперской винтовки Фото: Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский снайпер с позывным «Пуля» обратился к землякам с просьбой помочь в покупке лазерного длинномера, чтобы точнее поражать противника. Видеообращением бойца с корреспондентом URA.RU поделился участник СВО Александр Пылков.

«В принципе у меня все есть, осталось только взять хороший лазерный длинномер. Это очень хорошая штука. Точно и быстро определяет дистанцию, сразу же дает баллистическую поправку. Если у меня будет такой длинномер, то работа будет еще продуктивнее, быстрее и четче», — сказал боец на видео. Стоимость оборудования для винтовки около 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что оператор дрона-камикадзе с позывным «Перс» обратился к курганцам. Военнослужащий ВС РФ попросил земляков купить дроны и оборудование к ним. По его словам, сам он является снайпером, но отучился на фронте управлять БПЛА.