03 сентября 2023

Курганский снайпер с позывным «Пуля» обратился к землякам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
Курганский боец из зоны СВО попросил земляков купить длинномер для снайперской винтовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский снайпер с позывным «Пуля» обратился к землякам с просьбой помочь в покупке лазерного длинномера, чтобы точнее поражать противника. Видеообращением бойца с корреспондентом URA.RU поделился участник СВО Александр Пылков.

«В принципе у меня все есть, осталось только взять хороший лазерный длинномер. Это очень хорошая штука. Точно и быстро определяет дистанцию, сразу же дает баллистическую поправку. Если у меня будет такой длинномер, то работа будет еще продуктивнее, быстрее и четче», — сказал боец на видео. Стоимость оборудования для винтовки около 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что оператор дрона-камикадзе с позывным «Перс» обратился к курганцам. Военнослужащий ВС РФ попросил земляков купить дроны и оборудование к ним. По его словам, сам он является снайпером, но отучился на фронте управлять БПЛА.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский снайпер с позывным «Пуля» обратился к землякам с просьбой помочь в покупке лазерного длинномера, чтобы точнее поражать противника. Видеообращением бойца с корреспондентом URA.RU поделился участник СВО Александр Пылков. «В принципе у меня все есть, осталось только взять хороший лазерный длинномер. Это очень хорошая штука. Точно и быстро определяет дистанцию, сразу же дает баллистическую поправку. Если у меня будет такой длинномер, то работа будет еще продуктивнее, быстрее и четче», — сказал боец на видео. Стоимость оборудования для винтовки около 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что оператор дрона-камикадзе с позывным «Перс» обратился к курганцам. Военнослужащий ВС РФ попросил земляков купить дроны и оборудование к ним. По его словам, сам он является снайпером, но отучился на фронте управлять БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...