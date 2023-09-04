Глава туроператора Шалашов: челябинцы могут ездить в туры по региону за 10 тысяч рублей

С наступлением осени у туристов региона стало больше возможностей для бюджетного отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У жителей Челябинска осенью стало больше вариантов для отдыха на 10 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали участники рынка, открытие новых объектов в регионе увеличило диапазон выбора.

«На 10 тысяч в Челябинской области легко можно воспользоваться турами выходного дня как активными, так и экскурсионными. Открытие некоторых объектов позволило расширить этот выбор», — сообщил URA.RU гендиректор челябинского туроператора «А2 тур» Андрей Шалашов.

Открытие терм в Златоусте потребует от туристов шести тысяч рублей, чтобы снять домик на шесть человек. Останутся деньги на аренду терм в сумме 800 рублей за три часа и питание. Шалашов отметил, что в будни выгодные варианты размещения в регионе найти легче, чем в выходные. Однако некоторые курорты дают спецпредложения и на туры выходного дня.

«Направления автобусных туров разные: Сатка, Магнитогорск, Миасс. В среднем однодневная поездка на человека обойдется в две тысячи рублей, в ряде случаев за эти деньги предусмотрено даже питание. Отправиться на два дня дороже — порядка шести тысяч. Тур прибавляет в цене из-за аренды гостиничного номера», — пояснила URA.RU генеральный менеджер туроператора «Спутник» Елена Колесникова.

По просьбе URA.RU руководитель эко-отеля «Золотая мельница» Татьяна Рыбкина составила перечень услуг объекта исходя из бюджета в 10 тысяч рублей. По словам собеседницы, за эти деньги турист получит проживание с пятницы по воскресенье с завтраками и двумя ужинами, экскурсию на хребет Уреньга с заброской и посещение русской бани. Ряд опций предлагается бесплатно. Например, прокат велосипеда, игра в бильярд и другие.

Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода указала на возможность поучаствовать в сплавах и посетить глэмпинги. Программу их развития в 2023 году в регионе форсировали. Участники рынка отметили, что при увеличении бюджета, выбора станет больше. Шалашов подсчитал, что средств хватит на полноценный отдых, если исходить из расходов в 4,5 — 6 тысяч рублей в сутки на человека.

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