В Екатеринбург вновь съедется молодежь со всего мира

В Екатеринбурге начали готовиться к Всемирному фестивалю молодежи

Молодежь со всего мира посетит Екатеринбург в следующем году в период с 10 по 17 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке и проведению в регионе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус», а затем до 17 числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург.

«Распоряжением губернатора региона утвержден состав регионального оргкомитета, в который вошел 31 человек», — сообщает департамент информационной политики. В списке числятся вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков и министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

На фестиваль съедутся 20 тысяч человек, которые ранее показали успехи в бизнесе, медиа, образовании, науке, культуре, благотворительности и других сферах. Впервые в истории участниками станут подростки от 14 до 17 лет.