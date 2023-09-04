В Екатеринбург вновь съедется молодежь со всего мира

В Екатеринбурге начали готовиться к Всемирному фестивалю молодежи
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, селфи, флаг азербайджана, фестиваль молодежи и студентов
Молодежь со всего мира посетит Екатеринбург в следующем году в период с 10 по 17 марта Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке и проведению в регионе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус», а затем до 17 числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург.

«Распоряжением губернатора региона утвержден состав регионального оргкомитета, в который вошел 31 человек», — сообщает департамент информационной политики. В списке числятся вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков и министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

На фестиваль съедутся 20 тысяч человек, которые ранее показали успехи в бизнесе, медиа, образовании, науке, культуре, благотворительности и других сферах. Впервые в истории участниками станут подростки от 14 до 17 лет.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке и проведению в регионе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус», а затем до 17 числа будет работать региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург. «Распоряжением губернатора региона утвержден состав регионального оргкомитета, в который вошел 31 человек», — сообщает департамент информационной политики. В списке числятся вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков и министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. На фестиваль съедутся 20 тысяч человек, которые ранее показали успехи в бизнесе, медиа, образовании, науке, культуре, благотворительности и других сферах. Впервые в истории участниками станут подростки от 14 до 17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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