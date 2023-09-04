Госэкспертиза забраковала проект дублера проспекта Космонавтов под Екатеринбургом

Проект дублера проспекта Космонавтов в обход Верхней Пышмы не прошел госэкспертизу
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, смог, трасса, дым от пожаров
Власти отправляли на экспертизу проект трассы в обход Верхней Пышмы Фото:

Госэкспертиза дала отрицательное заключение на проект реконструкции дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Информация об этом опубликована в едином реестре заключений.

«Реконструкция автомобильной дороги „Обход г. В. Пышма“ с подъездом к г. Екатеринбург — отрицательное заключение», — говорится в материалах. На экспертизу отправляли результаты инженерных изысканий и проект: дорога должна была пройти через Эльмаш, реку Пышму, соединиться с Фрезеровщиков. Также имеется ответвление в сторону улицы Льва Люльева. Общая длина трассы — 4,3 км. При этом ранее управление по охране объектов культурного наследия региона выдало положительное заключение на строительство.

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Госэкспертиза дала отрицательное заключение на проект реконструкции дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Информация об этом опубликована в едином реестре заключений. «Реконструкция автомобильной дороги „Обход г. В. Пышма“ с подъездом к г. Екатеринбург — отрицательное заключение», — говорится в материалах. На экспертизу отправляли результаты инженерных изысканий и проект: дорога должна была пройти через Эльмаш, реку Пышму, соединиться с Фрезеровщиков. Также имеется ответвление в сторону улицы Льва Люльева. Общая длина трассы — 4,3 км. При этом ранее управление по охране объектов культурного наследия региона выдало положительное заключение на строительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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