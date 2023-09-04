Госэкспертиза забраковала проект дублера проспекта Космонавтов под Екатеринбургом

Проект дублера проспекта Космонавтов в обход Верхней Пышмы не прошел госэкспертизу

Власти отправляли на экспертизу проект трассы в обход Верхней Пышмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госэкспертиза дала отрицательное заключение на проект реконструкции дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Информация об этом опубликована в едином реестре заключений.

«Реконструкция автомобильной дороги „Обход г. В. Пышма“ с подъездом к г. Екатеринбург — отрицательное заключение», — говорится в материалах. На экспертизу отправляли результаты инженерных изысканий и проект: дорога должна была пройти через Эльмаш, реку Пышму, соединиться с Фрезеровщиков. Также имеется ответвление в сторону улицы Льва Люльева. Общая длина трассы — 4,3 км. При этом ранее управление по охране объектов культурного наследия региона выдало положительное заключение на строительство.