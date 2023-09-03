Летний сезон на пермской набережной закроет экс-солистка группы «Мираж»

Наталья Гулькина споет пермякам на набережной Камы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На пермской набережной Камы завершается летний сезон массовых мероприятий. 9 сентября здесь ждет горожан обширная развлекательная программа, хэдлайнером которой станет экс-солистка групп «Мираж» и «Звезды» Наталья Гулькина. Об этом сообщили в мэрии Перми.

«9 сентября, жителей и гостей города ждет большая развлекательная программа на набережной Камы, посвященная завершению сезона. Программу вечера завершит известная певица, экс-солистка групп „Мираж“ и „Звезды“ Наталья Гулькина», — сообщается в telegram-канале мэрии.

В этот день на набережной с 11:00 пройдут мастер-классы, экологический квест, будут работать информационные площадки и игры. На улице Газеты Звезда у спуска на набережную откроется выставка ретроавтомобилей. На спортивной части состоится фестиваль «Герои улиц», где будут соревноваться мастера брейк-данса, паркура, стритбола, скейтбординга, bmx и других видов спорта.

Концерт начнется в 16:00 в большом амфитеатре. Выступят театр Владимира Данилина «Иллюзион», группа «Ананас», Наташа Шнайдер, Мишель Дар и Наталья Гулькина.