WSJ: Запад ищет способ убить отношения России и Арабских Эмиратов

WSJ: Запад намерен прекратить торговлю между ОАЭ и Россией

04 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Западу не нравится, что его товары попадают в Россию через ОАЭ Фото: Сергей Леонов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад намерен искать способы надавить на Арабские Эмираты для прекращения торговых отношений Россией. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. «Официальные лица США, Великобритании и Евросоюза планируют совместно оказать давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на этой неделе, чтобы они прекратили поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в конфликте с Украиной», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что ОАЭ является одним из государств, отказавшихся присоединиться к американским санкциям против России. Поэтому в США и Европе обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадает в РФ через Эмираты. Ранее в Евросоюзе обсуждали механизм санкций в отношении стран, помогающих России обходить ограничения. По данным западной прессы, основной задачей ЕС будет подавление торговых отношений с Москвой, напоминает RT. Также сообщалось о намерении союза полностью заблокировать экспорт товаров, которые можно использовать в гражданских и военных целях, в третьи страны из-за антироссийских рестрикций.

Запад намерен искать способы надавить на Арабские Эмираты для прекращения торговых отношений Россией. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. «Официальные лица США, Великобритании и Евросоюза планируют совместно оказать давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на этой неделе, чтобы они прекратили поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в конфликте с Украиной», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что ОАЭ является одним из государств, отказавшихся присоединиться к американским санкциям против России. Поэтому в США и Европе обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадает в РФ через Эмираты. Ранее в Евросоюзе обсуждали механизм санкций в отношении стран, помогающих России обходить ограничения. По данным западной прессы, основной задачей ЕС будет подавление торговых отношений с Москвой, напоминает RT. Также сообщалось о намерении союза полностью заблокировать экспорт товаров, которые можно использовать в гражданских и военных целях, в третьи страны из-за антироссийских рестрикций.