WSJ: Запад ищет способ убить отношения России и Арабских Эмиратов

WSJ: Запад намерен прекратить торговлю между ОАЭ и Россией
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Западу не нравится, что его товары попадают в Россию через ОАЭ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад намерен искать способы надавить на Арабские Эмираты для прекращения торговых отношений Россией. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«Официальные лица США, Великобритании и Евросоюза планируют совместно оказать давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на этой неделе, чтобы они прекратили поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в конфликте с Украиной», — говорится в материале статьи.

В издании уточнили, что ОАЭ является одним из государств, отказавшихся присоединиться к американским санкциям против России. Поэтому в США и Европе обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадает в РФ через Эмираты.

Ранее в Евросоюзе обсуждали механизм санкций в отношении стран, помогающих России обходить ограничения. По данным западной прессы, основной задачей ЕС будет подавление торговых отношений с Москвой, напоминает RT. Также сообщалось о намерении союза полностью заблокировать экспорт товаров, которые можно использовать в гражданских и военных целях, в третьи страны из-за антироссийских рестрикций.

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Запад намерен искать способы надавить на Арабские Эмираты для прекращения торговых отношений Россией. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. «Официальные лица США, Великобритании и Евросоюза планируют совместно оказать давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на этой неделе, чтобы они прекратили поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в конфликте с Украиной», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что ОАЭ является одним из государств, отказавшихся присоединиться к американским санкциям против России. Поэтому в США и Европе обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадает в РФ через Эмираты. Ранее в Евросоюзе обсуждали механизм санкций в отношении стран, помогающих России обходить ограничения. По данным западной прессы, основной задачей ЕС будет подавление торговых отношений с Москвой, напоминает RT. Также сообщалось о намерении союза полностью заблокировать экспорт товаров, которые можно использовать в гражданских и военных целях, в третьи страны из-за антироссийских рестрикций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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