Пермяков зовут ремонтировать танки за зарплату в 90 тысяч

Бронетанковый завод Забайкалья ищет в Пермском крае рабочих на зарплату в 90 000 рублей

11 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Завод освоил ремонт всех типов российских танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагает работу АО «103 бронетанковый ремонтный завод», расположенный в поселке Атамановка Забайкальского края. Предприятию срочно требуются десятки сотрудников, поэтому оно также рассматривает соискателей из других регионов. Средний уровень заработной платы на заводе — около 60 тысяч рублей, но имеются и вакансии с зарплатой в 90 тысяч рублей. «Предлагаем работу жителям регионов, в том числе Пермского края. В АО „103 бронетанковый ремонтный завод“ срочно требуются сотрудники. Заработная плата — от 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Предоставляем полный соцпакет, компенсацию переезда и жилья, питание в столовой организации. Детям наших работников предоставляется возможность отдохнуть в оздоровительном лагере „Березка“ на прекрасном озере Арахлей», — сообщается в описаниях вакансий на сайте «Авито». По данным сайта завода, на работу готовы принять токаря, фрезеровщика, маляра, заточника, электрогазосварщика и других сотрудников. Также предприятию требуются специалисты с опытом работы на руководящих должностях, в том числе, срочно нужен начальник отдела материально-технического снабжения. Завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края является крупнейшим предприятием по ремонту бронетанковой техники в Дальневосточном федеральном округе. На сегодня завод освоил ремонт практически всех типов танков, состоящих на вооружении армии РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Камчатском крае. Там крупный рыбный комбинат набирает рабочих на производство, обещая зарплату в 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагает работу АО «103 бронетанковый ремонтный завод», расположенный в поселке Атамановка Забайкальского края. Предприятию срочно требуются десятки сотрудников, поэтому оно также рассматривает соискателей из других регионов. Средний уровень заработной платы на заводе — около 60 тысяч рублей, но имеются и вакансии с зарплатой в 90 тысяч рублей. «Предлагаем работу жителям регионов, в том числе Пермского края. В АО „103 бронетанковый ремонтный завод“ срочно требуются сотрудники. Заработная плата — от 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Предоставляем полный соцпакет, компенсацию переезда и жилья, питание в столовой организации. Детям наших работников предоставляется возможность отдохнуть в оздоровительном лагере „Березка“ на прекрасном озере Арахлей», — сообщается в описаниях вакансий на сайте «Авито». По данным сайта завода, на работу готовы принять токаря, фрезеровщика, маляра, заточника, электрогазосварщика и других сотрудников. Также предприятию требуются специалисты с опытом работы на руководящих должностях, в том числе, срочно нужен начальник отдела материально-технического снабжения. Завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края является крупнейшим предприятием по ремонту бронетанковой техники в Дальневосточном федеральном округе. На сегодня завод освоил ремонт практически всех типов танков, состоящих на вооружении армии РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Камчатском крае. Там крупный рыбный комбинат набирает рабочих на производство, обещая зарплату в 200 тысяч рублей.