Муратов* покинул пост главреда «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Министерством юстиции РФ иноагентом) временно покинул свой пост на время судебных разбирательств с Минюстом. Данная информация подтверждается рассылкой для читателей издания.
«Муратов категорически не согласен с решением Минюста [о признании иностранным агентом] и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в соответствующем сообщении, передает РБК.
Дмитрий Муратов был включен в список иноагентов 1 сентября. В реестре отмечается, что Муратов занимался распространением негативной информации о России через иностранные площадки. Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию самой «Новой газеты», работой которой руководил Муратов.
*Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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