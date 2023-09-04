Муратов* покинул пост главреда «Новой газеты» 04 сентября 2023 в 19:53 Размер текста - 17 + Дмитрий Муратов покинул пост главреда газеты на время суда с Минюстом РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Министерством юстиции РФ иноагентом) временно покинул свой пост на время судебных разбирательств с Минюстом. Данная информация подтверждается рассылкой для читателей издания. «Муратов категорически не согласен с решением Минюста [о признании иностранным агентом] и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в соответствующем сообщении, передает РБК. Дмитрий Муратов был включен в список иноагентов 1 сентября. В реестре отмечается, что Муратов занимался распространением негативной информации о России через иностранные площадки. Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию самой «Новой газеты», работой которой руководил Муратов. *Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Министерством юстиции РФ иноагентом) временно покинул свой пост на время судебных разбирательств с Минюстом. Данная информация подтверждается рассылкой для читателей издания. «Муратов категорически не согласен с решением Минюста [о признании иностранным агентом] и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в соответствующем сообщении, передает РБК. Дмитрий Муратов был включен в список иноагентов 1 сентября. В реестре отмечается, что Муратов занимался распространением негативной информации о России через иностранные площадки. Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию самой «Новой газеты», работой которой руководил Муратов. *Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям