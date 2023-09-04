Муратов* покинул пост главреда «Новой газеты»

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, муратов дмитрий
Дмитрий Муратов покинул пост главреда газеты на время суда с Минюстом РФ Фото:

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Министерством юстиции РФ иноагентом) временно покинул свой пост на время судебных разбирательств с Минюстом. Данная информация подтверждается рассылкой для читателей издания.

«Муратов категорически не согласен с решением Минюста [о признании иностранным агентом] и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в соответствующем сообщении, передает РБК.

Дмитрий Муратов был включен в список иноагентов 1 сентября. В реестре отмечается, что Муратов занимался распространением негативной информации о России через иностранные площадки. Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию самой «Новой газеты», работой которой руководил Муратов.

*Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Министерством юстиции РФ иноагентом) временно покинул свой пост на время судебных разбирательств с Минюстом. Данная информация подтверждается рассылкой для читателей издания. «Муратов категорически не согласен с решением Минюста [о признании иностранным агентом] и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в соответствующем сообщении, передает РБК. Дмитрий Муратов был включен в список иноагентов 1 сентября. В реестре отмечается, что Муратов занимался распространением негативной информации о России через иностранные площадки. Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию самой «Новой газеты», работой которой руководил Муратов. *Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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