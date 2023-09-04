Внедрение новой системы высшего образования в России займет два года

04 сентября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Власти РФ внедряют новую программу высшего образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования продлится не менее двух лет, а оценку его успешности дадут работодатели. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя итоги оперативного совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами 4 сентября. В ходе совещания Дмитрий Чернышенко заявил, что с 1 сентября текущего года начался пилотный проект, в котором участвует шесть вузов. «Он [проект] предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового — со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированного — от 1 года до 3 лет и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Такая система подготовки станет применяться по 111 специальностям», — пояснил Чернышенко. Сергей Мажуга отметил, что пилотный проект продлится два года, оценку его успешности будут давать работодатели. «Оценка успешности пилотного проекта является комплексным вопросом. С одной стороны, это удовлетворенность работодателя выпускником, который закончит университет. С другой стороны, это соответствие квалификации, которую получит выпускник», — пояснил Александр Мажуга. Он отметил, что суть пилотного проекта состоит в реформировании уровней высшего образования. «На смену бакалавриата и специалитета приходит базовое высшее образование. Основная задача в том, что это самодостаточный, законченный уровень высшего образования. Он должен быть повсеместным. То есть у работодателя не будет спора о том, что на бакалавриате могли что-то недоучить, не закончить. Базовый уровень будет полностью законченным высшим образованием», — отметил эксперт. Ксения Горячева в свою очередь объяснила, с чем связаны сроки реализации проекта. «Министерством науки и высшего образования разработаны новые подходы, но необходима проверка, чтобы убедиться в том, что эти подходы сделают ситуацию лучше, а не создадут новых проблем. Это как в бизнесе: прежде чем выводить продукт на рынок, нужно создать небольшую работающую модель, посмотреть отзывы и отклики, доделать, если нужно, а потом масштабировать», — пояснила первый зампредседателя. Она добавила, что необходимо протестировать гипотезу, понять, действительно ли идея, которая сформирована, отвечает поставленной задаче. «Иначе, если с плеча перевернуть всю систему по новому образцу, мы потом будем не успевать тушить пожары», — подытожила эксперт. Разработка новой системы высшего образования началась по поручению президента РФ после выхода России из болонской системы в 2022 году. С 1 сентября текущего года пилотный проект реализовывается в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, в Московском авиационном институте (НИУ МАИ), в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, в Московском педагогическом государственном университете, в Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования продлится не менее двух лет, а оценку его успешности дадут работодатели. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя итоги оперативного совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами 4 сентября. В ходе совещания Дмитрий Чернышенко заявил, что с 1 сентября текущего года начался пилотный проект, в котором участвует шесть вузов. «Он [проект] предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового — со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированного — от 1 года до 3 лет и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Такая система подготовки станет применяться по 111 специальностям», — пояснил Чернышенко. Сергей Мажуга отметил, что пилотный проект продлится два года, оценку его успешности будут давать работодатели. «Оценка успешности пилотного проекта является комплексным вопросом. С одной стороны, это удовлетворенность работодателя выпускником, который закончит университет. С другой стороны, это соответствие квалификации, которую получит выпускник», — пояснил Александр Мажуга. Он отметил, что суть пилотного проекта состоит в реформировании уровней высшего образования. «На смену бакалавриата и специалитета приходит базовое высшее образование. Основная задача в том, что это самодостаточный, законченный уровень высшего образования. Он должен быть повсеместным. То есть у работодателя не будет спора о том, что на бакалавриате могли что-то недоучить, не закончить. Базовый уровень будет полностью законченным высшим образованием», — отметил эксперт. Ксения Горячева в свою очередь объяснила, с чем связаны сроки реализации проекта. «Министерством науки и высшего образования разработаны новые подходы, но необходима проверка, чтобы убедиться в том, что эти подходы сделают ситуацию лучше, а не создадут новых проблем. Это как в бизнесе: прежде чем выводить продукт на рынок, нужно создать небольшую работающую модель, посмотреть отзывы и отклики, доделать, если нужно, а потом масштабировать», — пояснила первый зампредседателя. Она добавила, что необходимо протестировать гипотезу, понять, действительно ли идея, которая сформирована, отвечает поставленной задаче. «Иначе, если с плеча перевернуть всю систему по новому образцу, мы потом будем не успевать тушить пожары», — подытожила эксперт. Разработка новой системы высшего образования началась по поручению президента РФ после выхода России из болонской системы в 2022 году. С 1 сентября текущего года пилотный проект реализовывается в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, в Московском авиационном институте (НИУ МАИ), в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, в Московском педагогическом государственном университете, в Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.