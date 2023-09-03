Кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Манукян взят под стражу

Рудик Манукян получил статус подозреваемого и был отправлен под арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян взят под стражу. Он получил статус подозреваемого и был отправлен под арест из-за опасений, что скроется. Об этом сообщили источники агентства. Информацию подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Обвиняемый отправлен под стражу до 24.10.2023», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе. По данным инсайдеров, Манукяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дорог по муниципальным контрактам. Меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде.

По данным URA.RU, на Манукяна, который владеет фирмой «УралСтрой», уже возбуждали дело в 2016-м, но тогда ему удалось избежать последствий. Манукян избирался в гордуму по 16 округу, но несколько дней назад снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем. В это же время на родственника Манукяна было заведено уголовное дело.