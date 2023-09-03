03 сентября 2023

Кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Манукян взят под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Рудик Манукян получил статус подозреваемого и был отправлен под арест Фото:

Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян взят под стражу. Он получил статус подозреваемого и был отправлен под арест из-за опасений, что скроется. Об этом сообщили источники агентства. Информацию подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Обвиняемый отправлен под стражу до 24.10.2023», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе. По данным инсайдеров, Манукяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дорог по муниципальным контрактам. Меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде.

По данным URA.RU, на Манукяна, который владеет фирмой «УралСтрой», уже возбуждали дело в 2016-м, но тогда ему удалось избежать последствий. Манукян избирался в гордуму по 16 округу, но несколько дней назад снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем. В это же время на родственника Манукяна было заведено уголовное дело.

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Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян взят под стражу. Он получил статус подозреваемого и был отправлен под арест из-за опасений, что скроется. Об этом сообщили источники агентства. Информацию подтвердили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый отправлен под стражу до 24.10.2023», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе. По данным инсайдеров, Манукяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дорог по муниципальным контрактам. Меру пресечения ему избрали в Ленинском районном суде. По данным URA.RU, на Манукяна, который владеет фирмой «УралСтрой», уже возбуждали дело в 2016-м, но тогда ему удалось избежать последствий. Манукян избирался в гордуму по 16 округу, но несколько дней назад снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем. В это же время на родственника Манукяна было заведено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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